Будь-який кастомний мотоцикл – побічний продукт особистості його творця, а також завдання, з яким він працює. І для створення цього незвичайного CZ 175 знадобилося особливе поєднання людей, концепцій, а також сировини.

Над байком працювали хлопці з майстерні GarageBoss, невеликої групи ентузіастів, що базується у Празі. Гайда дивитися, як їм вдалося удосконалити ретромопед CZ 175.

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Наш гараж – храм розсудливості у нашому житті, в якому багато робочих місць, сімей і дітей,

– пояснює член команди Ян Штадлер.

У кінці минулого року команду GarageBoss запросили взяти участь у щорічній виставці чеського дизайну Designblok для створення кастомного мотоцикла.



Кастомний байк – проєкт, який хлопці повезли на виставку чеського дизайну

"Ми не могли б бути щасливішими, оскільки немає нічого, що нам подобається більше, ніж мотоцикли... вибачте, дівчата", – жартома додає Ян.

Тема виставки – ресайклінг і ап-велоспорт. Тож команда об'єднала зусилля та придумала досить кумедну концепцію кафе-рейсера.



Хлопці вирішили створити божевільний кафе-рейсер

"Деякі з найкращих якостей нашої країни – вправні майстри та першокласні пивоварні з найкращими пінтами лагера у світі. Отже, на одному дуже плідному засідання у штаб-квартирі GarageBoss ми дійшли до блискучої ідеї: знайдімо пивну діжку того ж періоду, що й байк, і використаємо її, щоб зробити обтічник", – пояснив концепт Ян.

Команда полювала по всіх усюдах за чеським CZ 175 type 477 70-х років. Його обрали для донорства, адже це байк, з яким пов'язані молоді роки наших майстрів. Знахідка, щоправда, їх не надто вразила. Цей байк був у сараї, з пошарпаною фарбою, іржавими колесами та хромом. А обійшовся мотоцикл їм у 1000 євро.



В основу проєкту ліг CZ 175 type 477 70-х років виготовлення

Ідеї дизайну почали з'являтися, як кришки з-під пляшок. Ми знали, що він повинен бути швидким або, принаймні, мати вигляд швидкого. Тому ми вибрали обтічний дизайн, як у минулі часи мотогонника GP Франтішека Штястни, коли JAWA та CZ посіли своє місце на подіумі,

– зауважив він.

GarageBoss приступив до очищення брудного CZ, доопрацювавши двигун і карбюратори, а також замінивши вихлоп на спеціально виготовлений агрегат. Велика частина базової ходової частини – штатна. Її відремонтували, а також поміняли диски, шини, ланцюг і зірочки на нові. Хлопці відновили й оригінальні барабанні гальма CZ, але зробили підвіску жорсткішою.



Хлопці доопрацювали двигун і карбюратори байка

Перетворити пивну діжку на обтічник для мотоцикла – крута та водночас божевільна ідея. І, як виявилося, втілити задум у життя було не так уже й просто. Діжечку зробили зі старого чехословацького алюмінію завтовшки 7 міліметрів. Її спочатку використовувала пивоварня Pivovar Protivín у 70-з роках. Ян зізнається, що різати її було надзвичайно складно.



Діжка з-під пива стала обтічником, а також хвостом кастомного байка

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Після божевільної "різанини", згинання та зварювання, бригада перетворила діжку на передній обтічник і цілу хвостову частину. Фару вмонтували у передню частину. Задні фари дивного розміру врізали у хвіст мотоцикла. За обтічником ховаються нові затискачі та ручки, а внизу встановлені нові ножні важелі керування.



Бак кастомного мотоцикла розписували вручну

Цей перероблений CZ – це також про деталі. GarageBoss доставив мотоцикл на виставку незавершеним. Потім зібрав команду майстрів, щоб за 5 днів виставки внести останні штрихи, довершивши байк.

Яскравий розписаний вручну бак – перша деталь, яка впадає в очі. Байк також оснащений шкіряним сидінням з подвійною текстурою, прошитий рожевими нитками. Але придивися, і ти побачиш гравіювання на кожусі двигуна, маточинах коліс.



Роботу майстрів високо оцінили, тож з виставки вони повернулися з нагородою

Робота хлопців з GarageBoss викликає непідробний захват. Їм вдалося зробити настільки стильний і неординарний байк. Тож не дивно, що з виставки вони повернулися з нагородою.

Усі фото Ondřej Ždichynec

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