12 січня Управління глави національної розвідки Пентагону (ODNI) після кількамісячної затримки опублікувало незасекречений "Річний звіт про непізнані повітряні явища за 2022". Документ формують та публікують у виконання закону про національну оборону, а робить це ODNI та нещодавно створене Управління усунення аномальних ситуацій (AARO).

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Звіт про НЛО у США: з яких джерел його формують

Дані збирають від різних розвідувальних агенцій і військових розвідувальних служб, Федерального управління авіації, Національного управління океанографії та атмосфери (NOAA), Міністерства енергетики (DoE), NASA і підрозділів збройних сил США (загалом мовиться про 510 спостережень). При цьому у звіті зазначають, що:

UAP "продовжують бути загрозою безпеці польотів і можливою загрозою з боку супротивника";

Але у багатьох джерелах "не вистачає достатньо докладних даних, щоб дозволити опізнати UAP з високою точністю".

Скільки випадків спостережень НЛО не вдалося пояснити

Зі зазначених 510 спостережень UAP в ODNI опізнали 366, з яких:

26 охарактеризовані як безпілотні авіаційні системи (UAS), або дрони,

163 зарахували до повітряних куль або "кулеподібних об’єктів",

а 6 заявили як повітряні "перешкоди", як-от птахи або викинуті пластикові пакети.



НЛО – тема, яка хвилює людей, тож усі спостереження ретельно фіксують / Фото unsplash

Отже, залишається 171 зареєстроване спостереження UAP, які не змогли опізнати. Деякі з них при цьому "демонстрували незвичайні льотні характеристики".

До слова, під UAP можна спокійно розуміти НЛО, неопізнані літаючі об’єкти. У США їх просто перейменували нещодавно, щоб назва не перегукувалася зі звичною, яка вже набула відчутних конспірологічних конотацій.

Які висновки роблять автори звіту про НЛО у США

Чітких висновків щодо походження UAP у звіті немає. А головний акцент зробили на загрозі польотам через стрімке поширення застосування дронів.

А проте у звіті окремо вказано, що "не було повідомлень про зіткнення між літаками США та UAP".

між літаками США та UAP". Як і не було жодних зустрічей з UAP, які "підтверджено та безпосередньо спричинили несприятливі наслідки для здоров’я спостерігачів".

Що у підсумку? Звіт ODNI не містить вибухової інформації, але й показує, що уряд США, схоже, серйозно ставиться до питань НЛО і безпеки повітряного простору. Пентагон таки стверджує, що тему треба досліджувати далі, адже є випадки, які залишаються нез'ясованими.