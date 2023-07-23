Светр може стати чудовим елементом образу, який додасть кольору, розважить і продемонструє індивідуальність. А також він є дуже вдалим елементом стилю Old Money, про який дуже багато говорять в наш час.

Також цікаво Для чоловіків із характером: рецепт крутого коктейлю Bold Boy

Як носити светр як мільйонер

Найпростіший, базовий светр – це якраз та "безпечна" річ, яка завжди працює. Тобто ти можеш бути певен, що матимеш добрий вигляд, коли вдягнеш її. А базові речі якраз і є основою образу мільйонера, звісно, з додаванням до них певних сміливих елементів.



Носи светр як мільйонер, прислухаючись до цих порад / Фото fxquadro@freepik

Ніколи не ігноруй матеріал та товщину

Вибір правильного матеріалу дуже важливий, оскільки він не тільки допоможе тобі почуватися комфортно і добре підготуватися до погоди, але й надає светру гарного вигляду та правильного поєднання з піджаком чи блейзером. До прикладу, легший светр з тоншого матеріалу може зробити силует стрункішим і стати ідеальним аксесуаром для офісного образу.

Ніколи не одягай светри з ковтунцями або пошкодженнями

Думай про якість, а не про кількість, адже якісні речі довговічніші. Річ у тім, що зі зносом светрів тканина може пошкоджуватися і на ній можуть з'являтися ковтунці, що робить светр менш стильним, на вигляд старим і недоглянутим. Тому ти маєш навчитися визначати момент, коли ця річ більше не годиться для виходу з дому і час шукати їй заміну.

Ніколи не використовуй трикотаж лиш для традиційних светрів

Думка про трикотаж або в'язані речі може наштовхнути тебе на міркування про типовий светр із довгими рукавами, але насправді так ти втрачаєш його потенціал. Краще в такому випадку використовувати жилети, трикотажні футболки або навіть світшоти з формального матеріалу, схожого на матеріал светра. Так ти можеш створити безліч образів і навіть носити свій улюблений трикотаж в теплу пору року.

Бонусна порада: ніколи не бійся експериментувати, тільки не заповзай у хащі надмірності.