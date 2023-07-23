Свитер может стать отличным элементом образа, который придаст цвета, развлечет и продемонстрирует индивидуальность. А также он является очень удачным элементом стиля Old Money, о котором очень много говорят в наше время.

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Как носить свитер как миллионер

Самый простой, базовый свитер – это как раз та "безопасная" вещь, которая всегда работает. То есть ты можешь быть уверен, что будешь выглядеть хорошо, когда наденешь ее. А базовые вещи как раз и являются основой образа миллионера, конечно, с добавлением к ним некоторых смелых элементов.



Носи свитер как миллионер, прислушиваясь к этим советам / Фото fxquadro@freepik

Никогда не игнорируй материал и толщину

Выбор правильного материала очень важен, поскольку он не только поможет тебе чувствовать себя комфортно и хорошо подготовиться к погоде, но и придает свитеру хороший вид и правильное сочетание с пиджаком или блейзером. К примеру, более легкий свитер из тонкого материала может сделать силуэт более стройным и стать идеальным аксессуаром для офисного образа.

Никогда не одевай свитер с катышками или повреждениями

Думай о качестве, а не о количестве, ведь качественные вещи более долговечны. Дело в том, что с износом свитеров ткань может повреждаться и на ней могут появляться катышки, что делает свитер менее стильным, с виду старым и неухоженным. Поэтому ты должен научиться определять момент, когда эта вещь больше не годится для выхода из дома и пора искать ей замену.

Никогда не используй трикотаж лишь для традиционных свитеров

Мысль о трикотаже или вязаных вещах может натолкнуть тебя на размышления о типичном свитере с длинными рукавами, но на самом деле так ты теряешь его потенциал. Лучше в таком случае использовать жилеты, трикотажные футболки или даже свитшоты из формального материала, похожего на материал свитера. Так ты можешь создать множество образов и даже носить свой любимый трикотаж в теплое время года.

Бонусный совет: никогда не бойся экспериментировать, только не заползай в чащу излишеств.