Через 7 місяців після запуску американський марсохід Perseverance успішно приземлився на Марс 18 лютого 2021 року. Посадка була частиною місії Mars 2020, і її спостерігали мільйони людей у ​​всьому світі наживо.

Це гарно відбиває зростання глобального інтересу до освоєння космосу, як зазначив викладач наук про Землю Університету Абердина Іракліс Гіаннакіс. Пізніше була китайська місія Tianwen-1 і спуск марсохода Zhourong.

Також цікаво Як компанії можуть допомогти екології і чому це важливо зробити уже сьогодні

Зазирнемо на той бік Місяця

Perseverance і Zhourong стали 5 і 6 апаратами за останнє десятиліття. Першим був Curiosity, який приземлився на Марс у 2012 році, а потім 3 китайські місії Chang'e, які сідали на Місяці. От про Місяць поговоримо трохи детальніше.

Чому згадали про марсоходи?

Річ у тім, що задля аналізу даних із них вчені розробили інструмент, який може допомогти набагато детальніше розглянути прошарки під поверхнею Місяця, ніж це вдавалося зробити будь-коли раніше.

Також цей інструмент може посприяти у дослідженні еволюції Місяця.

Особливо велике значення для дослідників має зворотний бік Місяця:

По-перше, через його цікаві геологічні утворення.

По-друге, через те, що там невідчутні електромагнітні шуми від людської діяльності (а це робить його ідеальним місцем для встановлення радіотелескопів).



Вчені готуються глибше дослідити зворотний бік Місяця / Фото NASA

Що це за такий інструмент, який допоможе у дослідженні Місяця

Мовиться про наземний радар. Раніше наука використовувала радари орбітальних апаратів, але якраз згадані вище нещодавні місії марсоходів Китаю та США вперше використали наземний радар. Цей інноваційний підхід відтепер стане частиною й майбутніх планетарних місій:

Для картографування підземних місць посадки та для вивчення того, що відбувається під поверхнею.

Для дослідження планетарних ґрунтів та їх підземних прошарків, і для з'ясування процесів геологічної еволюції.

І навіть для оцінки території на предмет ймовірності встановлення там у майбутньому планетарних баз і дослідницьких станцій.

Щодо Perseverance і Tianwen-1: очікується, що перші георадарні знімки з Марса опублікують у 2022. Але перші геодані ми отримали ще з китайських місячних місій Chang'e-3, 4 і 5.

Радимо перечитати Найтриваліше за 1000 років: 5 цікавих фактів про місячні затемнення

А чи у використанні наземного радара недоліки

Використання георадара має багато переваг, але має й недоліки. Він, наприклад, не може виявляти прошарки з гладкими межами між ними.

Тобто, поступові зміни від одного прошарку до іншого георадар не помічає, і так виникає помилкове враження, що під поверхнею – однорідний блок.

А насправді це може бути набагато складніша структура, яка свідчить про геть іншу геологічну історію.

На щастя, вчені працюють над усуненням цього недоліку, і вже приблизно знають, як це зробити. А це означає, що ми:

Безперечно, матимемо чіткіше розуміння складної геологічної історії супутника Землі.

Та зможемо точніше передбачати, що ж знаходиться під поверхнею Місяця.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.