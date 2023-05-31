Щоб побачити пляму на Сонці, зазвичай потрібен потужний телескоп, а ще й безліч спеціального обладнання та фільтрів. Але ця сонячна пляма вже стала настільки великою, що озброювати око не потрібно. Ну, не геть зовсім – усе ж знадобиться захист.

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Пляма AR3310 на Сонці: як на неї правильно та безпечно дивитися

Сонячна пляма є продуктом сильних магнітних полів і зазвичай є точкою на поверхні Сонця, яка спричиняє спалахи (корональні викиди маси, CME). Ці масивні сплески сонячної плазми можуть досягати навіть Землі й заважати роботі електроніки, а також – створювати візуально приголомшливі полярні сяйва.

Південнокорейський астроном Бум-Сук Йом (Bum-Suk Yeom) створив фотографію, на якій показано відносний масштаб сонячної плями AR3310 до Землі. Це зображення формує яскраве уявлення, наскільки величезна ця пляма. AR3310 зараз розташована на краю видимого диска Сонця та ось-ось зникне з поля зору, тому поспішай, якщо хочеш побачити її.



Зображення Сонця показує розмір сонячної плями AR3310 / Фото Bum-Suk Yeom

AR3310 – це масивна темна пляма на Сонці (приблизно в 4 рази більша за Землю), спричинена особливо сильними сплетіннями магнітних полів. Ці поля настільки потужні, що фактично утримують частину тепла ядерного синтезу в Сонці від потрапляння його в зовнішню атмосферу та формують холодну пляму, яка здається темною для спостерігача.

Якщо ти хочеш встигнути побачити AR3310, то можеш це зробити навіть неозброєним оком – але для захисту тобі щонайменше знадобляться протисонцеві окуляри.

Окуляри мають бути такі ж, які використовують для спостереження за сонячним затемненням (звичайні протисонцеві окуляри не підійдуть).

(звичайні протисонцеві окуляри не підійдуть). Також важливо надягати окуляри перед тим, як дивитися на Сонце, а знімати окуляри слід тільки після того, як відвів погляд убік.

Інший спосіб спостереження за Сонцем – це спеціальні біноклі, які мають вбудовані протисонцеві фільтри. Вони не тільки убезпечують очі, але й пропонують збільшене зображення.

Важливо: навіть нетривалий вплив сонячного світла на очі без захисту може призвести до незворотного пошкодження зору.