Її ще називають "комета диявола" за характерні роги. Зараз їх не видно, а проте фоточарівники несподівано помітили приховану спіраль світла, що оточує гігантське крижане серце комети.

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12P/Pons-Brooks: поки без рогів, але з виром світла

Комета 12P/Pons-Brooks – це куля з льоду і каміння завширшки 17 кілометрів, яка обертається навколо Сонця за 71 рік. Зараз вона наближається до нашої рідної зірки.

Як і більшість комет, 12P має ядро з льоду, газу і пилу, оточене застиглою оболонкою-ядром. Ядро комети оточене хмарою крижаного пилу – комою, яка повільно витікає з надр комети.

яка повільно витікає з надр комети. Однак, на відміну від більшості інших комет, 12P є кріовулканічною, тобто вона часто вивергається, коли сонячне випромінювання відкриває великі тріщини в ядрі, кріомагмою в космос.

Власне, у липні 2023 комета 12P потрапила у заголовки ЗМІ, коли вперше за 69 років вивергнула свою вершину.

Зверни увагу: під час перших спалахів кома мала неправильну форму, спричинену виїмкою в ядрі, тож комета мала такий вигляд, ніби у неї виросли демонічні роги. Звідси й зловісне прізвисько – "комета диявола".

З наближенням 12P до Сонця її кома набула зеленого відтінку завдяки дикарбону (два атоми вуглецю, склеєні разом) та стала набагато помітнішою. У неї також виріс чималий хвіст з пилу і льоду, який здувається з коми сонячним вітром. Тож астрофотографи роблять вражаючі знімки комети.

Без обробки зображення спіраль комети не видно / Зображення Jan Erik Vallestad

9 березня астрофотограф Jan Erik Vallestad зробив нові високодетальні знімки 12P та її хвоста з Норвегії, і після використання спеціалізованого програмного забезпечення зміг виділити раніше невидиму спіраль всередині коми.

Ймовірно, причиною явище є невеликі гейзери на поверхні 12P, які викачують потоки кріомагми. Коли комета обертається, ці крижані струмені закручуються у вихори.