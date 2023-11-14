Вулканічна "комета диявола", яка мчить до Землі, знову вивергалася на Геловін. І це змусило її відростити свої характерні "роги". Останній спалах, що став другим за місяць і третім від липня, нагадує про те, що комета стає все більш вулканічно активною, продовжуючи свій шлях до серця Сонячної системи.

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"Диявольська комета" знову відростила роги на Геловін

Комета 12P є кріовулканічною, або кометою холодного вулкана. Як і інші комети, 12P має тверде ядро (крижану оболонку, наповнену льодом, газом і пилом), оточене розмитою хмарою – комою, що складається з матеріалів, які витікають з надр комети.

Але на відміну від невулканічних комет, сонячне випромінювання може перегрівати нутрощі 12P, спричиняючи наростання тиску, поки він не стане настільки інтенсивним, що розриває оболонку.

І тоді ці крижані нутрощі вивергаються в космос. Унаслідок цього кома комети розширюється і стає яскравішою, оскільки відбиває більше сонячного світла в бік Землі.

Коли комета спалахує, її кома утворює символічні "роги" диявола. Це тому, що велике ядро 12P (17 кілометрів в поперечнику) має незвичайну "виїмку" на поверхні, яка блокує відтік кріомагми в космос і змушує її розширену кому рости у неправильній формі.



Роги комети 5 листопада, приблизно через 5 днів після спалаху / Зображення Eliot Herman

Зауваж: 20 липня астрономи помітили, що 12P вперше за 69 років вибухнула. Її кома виросла більш ніж у 7000 разів ширше за ядро. 5 жовтня експерти спостерігали, як комета знову вибухнула – зі ще більшою силою. А 31 жовтня був ще один спалах, 12P стала майже в 100 разів яскравішою, ніж зазвичай. Тож на Геловін кома 12P знову відростила роги, хоча вони й не були такими чіткими, як у попередніх виверженнях.

Наближення до Землі

12P має еліптичну орбіту, тобто наближається до Сонця, перш ніж її виштовхує назад у зовнішню Сонячну систему, де вона повільно дрейфує, поки знову не падає назад до внутрішньої Сонячної системи. Для завершення одного повного обльоту навколо Сонця 12P потрібно близько 71 року, більшу частину яких вона проводить у зовнішній системі. Тобто астрономи можуть чітко бачити комету лише тоді, коли вона починає наближатися до Сонця, що якраз відбувається зараз.



12P має еліптичну орбіту, по якій комета обертається навколо Сонця / Зображення SpaceReference.org

12P досягне найближчої точки до Сонця (перигелію) 24 квітня 2024 року (116,7 мільйона кілометрів від зірки). Це ближче до Сонця, ніж Земля, але далі, ніж Венера.

(116,7 мільйона кілометрів від зірки). Це ближче до Сонця, ніж Земля, але далі, ніж Венера. Після обертання навколо Сонця комета досягне найближчої точки до Землі – це станеться 2 червня 2024, коли 12P пройде повз нас на відстані 231,9 мільйона кілометрів. Це приблизно в 1,5 раза далі від Землі, ніж Сонце.

коли 12P пройде повз нас на відстані 231,9 мільйона кілометрів. Це приблизно в 1,5 раза далі від Землі, ніж Сонце. А далі комета полетить назад у тінь зовнішньої Сонячної системи та залишатиметься там до 2094 року.

Є непогані шанси побачити 12P неозброєним оком – наприкінці травня або на початку червня, коли вона пролітатиме повз Землю. І з наближенням до Сонця ця комета може регулярно демонструвати нам свої "диявольські" роги.