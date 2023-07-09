Деякі люди вважають деякі дуже дурні вчинки милими, не розуміючи, що це не те, чого варто прагнути в довгостроковій перспективі. Ось 5 основних червоних прапорців, на які ти завжди повинен звертати увагу в нових стосунках.

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1. Надмірний контроль над поведінкою

Це поширений червоний прапорець у стосунках. Коли хтось із вас намагається контролювати рухи, переконання та рішення, це може виглядати, на перший погляд, незграбно, але це небезпечно для майбутнього. Якщо хтось інший вирішує, з ким ти маєш спілкуватися, а з ким – ні, то це серйозний тривожний сигнал.



Усі твої дії намагаються контролювати / Фото Drazen Zigic

2. Зловживання психоактивними речовинами

Якщо ти бачиш, що інша людина багато п'є або курить, зловживає наркотичними речовинами, негайно зупинися. Зловживання психоактивними речовинами означає, що людина бореться з контролем імпульсів і має саморуйнівні звички. Будь-які стосунки можуть швидко стати токсичними, якщо є якась залежність. Це хвороба, і людина потребує допомоги.

3. Проблеми управління гнівом

Це великий тривожний сигнал, якщо людина, з якою ти зустрічаєшся, має проблеми з управлінням гнівом. У довгостроковій перспективі це може стати серйозною проблемою. Ти можеш відчувати загрозу з боку цієї людини або почуватися дуже небезпечно під час суперечки чи конфлікту. Якщо у нових стосунках ти вже зіткнувся з цим або бачив, як хтось інший став жертвою гніву, будь ласка, не продовжуй будувати стосунки.



Слід уникати людини, яка не контролює свій гнів / Фото stefamerpik

4. Ревнощі

Якщо ти бачиш навіть найменші прояви ревнощів, і не в хорошому сенсі, це серйозний червоний прапор, і тобі потрібно піти. Той, хто постійно ревнує до твоїх стосунків з іншими, більше дбає про те, чого хоче сам, ніж про твоє щастя.

5. Проблеми спілкування

Невміння відкрито спілкуватися – це проблема. Саме ж спілкування варто вважати основою будь-яких стосунків. Якщо людина не здатна правильно виражати свої думки та навіть не намагається стати кращою в цьому, це тривожний сигнал.

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Не ігноруй ці червоні прапорці. Вони можуть демонструвати, що з людиною, з якою ти починаєш будувати стосунки, у майбутньому на тебе очікує більше випробувань, ніж щастя.