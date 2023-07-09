Некоторые люди считают некоторые очень глупые поступки милыми, не понимая, что это не то, к чему следует стремиться в долгосрочной перспективе. Вот пять основных красных флажков, на которые ты всегда должен обращать внимание в новых отношениях.

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1. Чрезмерный контроль над поведением

Это распространенный красный флажок в отношениях. Когда кто-то из вас пытается контролировать движения, убеждения и решения, это может выглядеть, на первый взгляд, неловко, но это небезопасно для будущего. Если кто-то другой решает, с кем ты должен общаться, а с кем – нет, то это серьезный тревожный сигнал.



Все твои действия пытаются контролировать / Фото Drazen Zigic

2. Злоупотребление психоактивными веществами

Если ты видишь, что другой человек много пьет или курит, злоупотребляет наркотическими веществами, немедленно остановись. Злоупотребление психоактивными веществами означает, что человек борется с контролем импульсов и имеет саморазрушающие привычки. Любые отношения могут быстро стать токсичными, если есть какая-либо зависимость. Это болезнь, и человек нуждается в помощи.

3. Проблемы управления гневом

Это большой тревожный сигнал, если у человека, с которым ты встречаешься, есть проблемы с управлением гневом. В долгосрочной перспективе это может оказаться серьезной проблемой. Ты можешь чувствовать угрозу со стороны этого человека или чувствовать себя очень опасно во время спора или конфликта. Если в новых отношениях ты уже столкнулся с этим или видел, как кто-то другой стал жертвой гнева, не продолжай строить отношения.



Следует избегать человека, не контролирующего свой гнев / Фото stefamerpik

4. Ревность

Если ты видишь даже малейшие проявления ревности, и не в хорошем смысле, это серьезное красное знамя, и тебе нужно уйти. Тот, кто постоянно ревнует к твоим отношениям с другими, больше заботится о том, чего хочет сам, чем о твоем счастье.

5. Проблемы общения

Неумение открыто общаться – это проблема. Само же общение следует считать основой любых отношений. Если человек не способен правильно выражать свои мысли и даже не пытается стать лучше в этом, это тревожный сигнал.

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Не игнорируйте эти красные флажки. Они могут демонстрировать, что с человеком, с которым ты начинаешь строить отношения, в будущем тебя ожидает больше испытаний, чем счастья.