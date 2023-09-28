Але тепер нещодавно розроблений метод на основі штучного інтелекту (ШІ) здатний виявляти тонкі відмінності в молекулярних патернах, які вказують на біологічні сигнали – навіть у зразках, яким сотні мільйонів років. Згідно з новим дослідженням, цей механізм дає результати з точністю до 90%.

Дивися також До неможливості просто та дуже смачно: рецепт смачного коктейлю для крутих вихідних

У майбутньому ця система штучного інтелекту може бути вбудована в більш розумні датчики на роботизованих космічних апаратах, враховуючи спускні апарати, місяцеходи й марсоходи. А також на космічних апаратах, що обертаються навколо потенційно придатних для життя світів, як-от Енцелад і Європа.

Інопланетне життя шукатиме штучний інтелект

Хімія життя фундаментально відрізняється від хімії неживого світу. Є певні "хімічні правила життя", які впливають на різноманітність і розподіл біомолекул, вважають вчені.

Якщо ми зможемо вивести ці правила, то зможемо використовувати їх, щоб спрямувати наші зусилля на моделювання походження життя або на виявлення ледь помітних ознак життя в інших світах,

– пояснив науковець Інституту Карнегі у Вашингтоні Роберт Гейзен.

Розроблений вченими новий метод ґрунтується на припущенні, що хімічні процеси, які керують формуванням і функціонуванням біомолекул, фундаментально відрізняються від тих, що відбуваються в абіотичних молекулах, оскільки біомолекули (наприклад, амінокислоти) зберігають інформацію про хімічні процеси, які їх утворили. Згідно з новим дослідженням, це, ймовірно, працює і для інопланетного життя. У будь-якому світі життя може виробляти й використовувати більшу кількість обраних сполук для щоденного функціонування. Це відрізняє їх від абіотичних систем – і саме ці відмінності можна виявити та кількісно оцінити за допомогою ШІ.

У будь-якому світі життя може виробляти й використовувати більшу кількість обраних сполук для щоденного функціонування. Це відрізняє їх від абіотичних систем – і саме ці відмінності можна виявити та кількісно оцінити за допомогою ШІ. Команда дослідників спочатку навчила ШІ на 134 зразках, з яких 59 були біотичними, а 75 абіотичними. Потім для перевірки алгоритму дані випадковим чином розділили на навчальну та тестову частини. ШІ успішно ідентифікував біологічні зразки з живих істот, таких як мушлі, зуби, кістки, рис, людське волосся, а також з давнього життя, що збереглося у скам'янілих фрагментах вугілля, нафти та бурштину. ШІ також ідентифікував абіотичні зразки, серед яких і хімічні речовини, такі як амінокислоти, створені в лабораторії, а також багаті на вуглець метеорити.

Наступний етап – дослідження 3,5-мільярдних порід у Західній Австралії, де, як вважають, є найдавніші скам'янілості у світі. Вперше знайдені в 1993 році, ці породи вважалися скам'янілими рештками мікробів, подібних до ціанобактерій, які були першими живими організмами, які виробляли кисень на Землі.

Якщо це підтвердиться, присутність бактерій на такому ранньому етапі історії Землі означатиме, що планета була придатною для процвітання життя набагато раніше, ніж вважалося раніше. Однак ці висновки залишаються суперечливими, тож остаточну відповідь може дати штучний інтелект. Ну, і далі, якщо новий алгоритм підтвердить свою ефективність – він полетить на Марс. І ми нарешті дізнаємося, було там життя чи ні.