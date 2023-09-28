Але тепер нещодавно розроблений метод на основі штучного інтелекту (ШІ) здатний виявляти тонкі відмінності в молекулярних патернах, які вказують на біологічні сигнали – навіть у зразках, яким сотні мільйонів років. Згідно з новим дослідженням, цей механізм дає результати з точністю до 90%.
Дивися також До неможливості просто та дуже смачно: рецепт смачного коктейлю для крутих вихідних
У майбутньому ця система штучного інтелекту може бути вбудована в більш розумні датчики на роботизованих космічних апаратах, враховуючи спускні апарати, місяцеходи й марсоходи. А також на космічних апаратах, що обертаються навколо потенційно придатних для життя світів, як-от Енцелад і Європа.
Інопланетне життя шукатиме штучний інтелект
Хімія життя фундаментально відрізняється від хімії неживого світу. Є певні "хімічні правила життя", які впливають на різноманітність і розподіл біомолекул, вважають вчені.
Якщо ми зможемо вивести ці правила, то зможемо використовувати їх, щоб спрямувати наші зусилля на моделювання походження життя або на виявлення ледь помітних ознак життя в інших світах,
– пояснив науковець Інституту Карнегі у Вашингтоні Роберт Гейзен.
- Розроблений вченими новий метод ґрунтується на припущенні, що хімічні процеси, які керують формуванням і функціонуванням біомолекул, фундаментально відрізняються від тих, що відбуваються в абіотичних молекулах, оскільки біомолекули (наприклад, амінокислоти) зберігають інформацію про хімічні процеси, які їх утворили. Згідно з новим дослідженням, це, ймовірно, працює і для інопланетного життя. У будь-якому світі життя може виробляти й використовувати більшу кількість обраних сполук для щоденного функціонування. Це відрізняє їх від абіотичних систем – і саме ці відмінності можна виявити та кількісно оцінити за допомогою ШІ.
- Команда дослідників спочатку навчила ШІ на 134 зразках, з яких 59 були біотичними, а 75 абіотичними. Потім для перевірки алгоритму дані випадковим чином розділили на навчальну та тестову частини. ШІ успішно ідентифікував біологічні зразки з живих істот, таких як мушлі, зуби, кістки, рис, людське волосся, а також з давнього життя, що збереглося у скам'янілих фрагментах вугілля, нафти та бурштину. ШІ також ідентифікував абіотичні зразки, серед яких і хімічні речовини, такі як амінокислоти, створені в лабораторії, а також багаті на вуглець метеорити.
Наступний етап – дослідження 3,5-мільярдних порід у Західній Австралії, де, як вважають, є найдавніші скам'янілості у світі. Вперше знайдені в 1993 році, ці породи вважалися скам'янілими рештками мікробів, подібних до ціанобактерій, які були першими живими організмами, які виробляли кисень на Землі.