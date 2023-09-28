Но теперь недавно разработанный метод на основе искусственного интеллекта (ИИ) способен обнаруживать тонкие отличия в молекулярных паттернах, указывающих на биологические сигналы – даже в образцах, которым сотни миллионов лет. Согласно новому исследованию этот механизм дает результаты с точностью до 90%.
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В будущем эта система искусственного интеллекта может быть встроена в более умные датчики на роботизированных космических аппаратах, учитывая спусковые аппараты, луноходы и марсоходы. А также на космических аппаратах, вращающихся вокруг потенциально пригодных для жизни миров, таких как Энцелад и Европа.
Инопланетную жизнь будет искать искусственный интеллект
Химия жизни фундаментально отличается от химии неживого мира. Есть определенные "химические правила жизни", влияющие на разнообразие и распределение биомолекул, считают ученые.
Если мы сможем вывести эти правила, то сможем использовать их, чтобы направить наши усилия на моделирование происхождения жизни или на выявление едва заметных признаков жизни в других мирах,
– объяснил ученый Института Карнеги в Вашингтоне Роберт Хейзен.
- Разработанный учеными новый метод основывается на предположении, что химические процессы, управляющие формированием и функционированием биомолекул, фундаментально отличаются от происходящих в абиотических молекулах, поскольку биомолекулы (например, аминокислоты) хранят информацию об образовавших их химических процессах. Согласно новому исследованию это, вероятно, работает и для инопланетной жизни. В любом мире жизнь может производить и использовать большее количество выбранных соединений для ежедневного функционирования. Это отличает их от абиотических систем – и именно эти отличия можно выявить и количественно оценить с помощью ИИ.
- Команда исследователей сначала обучила ИИ на 134 образцах, из которых 59 были биотическими, а 75 абиотическими. Затем для проверки алгоритма данные случайным образом разделили на учебную и тестовую части. ИИ успешно идентифицировал биологические образцы из живых существ, таких как раковины, зубы, кости, рис, человеческие волосы, а также из древней жизни, сохранившейся в окаменевших фрагментах угля, нефти и янтаря. ИИ также идентифицировал абиотические образцы, среди которых и химические вещества, такие как аминокислоты, созданные в лаборатории, а также богатые углеродом метеориты.
Следующий этап – исследование 3,5-миллиардных пород в Западной Австралии, где, как считается, есть самые древние окаменелости в мире. Впервые найденные в 1993 году, эти породы считались окаменевшими остатками микробов, подобными цианобактериям, которые были первыми живыми организмами, производившими кислород на Земле.