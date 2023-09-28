Но теперь недавно разработанный метод на основе искусственного интеллекта (ИИ) способен обнаруживать тонкие отличия в молекулярных паттернах, указывающих на биологические сигналы – даже в образцах, которым сотни миллионов лет. Согласно новому исследованию этот механизм дает результаты с точностью до 90%.

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В будущем эта система искусственного интеллекта может быть встроена в более умные датчики на роботизированных космических аппаратах, учитывая спусковые аппараты, луноходы и марсоходы. А также на космических аппаратах, вращающихся вокруг потенциально пригодных для жизни миров, таких как Энцелад и Европа.

Инопланетную жизнь будет искать искусственный интеллект

Химия жизни фундаментально отличается от химии неживого мира. Есть определенные "химические правила жизни", влияющие на разнообразие и распределение биомолекул, считают ученые.

Если мы сможем вывести эти правила, то сможем использовать их, чтобы направить наши усилия на моделирование происхождения жизни или на выявление едва заметных признаков жизни в других мирах,

– объяснил ученый Института Карнеги в Вашингтоне Роберт Хейзен.

Разработанный учеными новый метод основывается на предположении, что химические процессы, управляющие формированием и функционированием биомолекул, фундаментально отличаются от происходящих в абиотических молекулах, поскольку биомолекулы (например, аминокислоты) хранят информацию об образовавших их химических процессах. Согласно новому исследованию это, вероятно, работает и для инопланетной жизни. В любом мире жизнь может производить и использовать большее количество выбранных соединений для ежедневного функционирования. Это отличает их от абиотических систем – и именно эти отличия можно выявить и количественно оценить с помощью ИИ.

В любом мире жизнь может производить и использовать большее количество выбранных соединений для ежедневного функционирования. Это отличает их от абиотических систем – и именно эти отличия можно выявить и количественно оценить с помощью ИИ. Команда исследователей сначала обучила ИИ на 134 образцах, из которых 59 были биотическими, а 75 абиотическими. Затем для проверки алгоритма данные случайным образом разделили на учебную и тестовую части. ИИ успешно идентифицировал биологические образцы из живых существ, таких как раковины, зубы, кости, рис, человеческие волосы, а также из древней жизни, сохранившейся в окаменевших фрагментах угля, нефти и янтаря. ИИ также идентифицировал абиотические образцы, среди которых и химические вещества, такие как аминокислоты, созданные в лаборатории, а также богатые углеродом метеориты.

Следующий этап – исследование 3,5-миллиардных пород в Западной Австралии, где, как считается, есть самые древние окаменелости в мире. Впервые найденные в 1993 году, эти породы считались окаменевшими остатками микробов, подобными цианобактериям, которые были первыми живыми организмами, производившими кислород на Земле.

Если это подтвердится, присутствие бактерий на столь раннем этапе истории Земли будет означать, что планета была пригодна для процветания жизни гораздо раньше, чем считалось ранее. Однако эти выводы остаются противоречивыми, так что окончательный ответ может дать искусственный интеллект. Ну и дальше, если новый алгоритм подтвердит свою эффективность – он полетит на Марс. И мы наконец-то узнаем, была там жизнь или нет.