На стильних фото Аліна Байкова позує у накидці, одягнутій на голе тіло, ефектній блузі у сіточку та топі. Не дивно, що кадри української моделі шалено сподобалися її підписникам.

Варте уваги Nemiroff став офіційним партнером української місії на Місяць: коли вона відбудеться

Про це свідчать не лише десятки тисяч лайків, а й надзвичайно багато коментарів. Традиційно залишаємо для тебе найкращі з них:

  • "Дуже красиво";
  • "Це справжнє божевілля";
  • "Просто бездоганна";
  • "Сексуальна крихітка";
  • "Вау, ти дуже стильна";
  • "Яке ж круте фото";
  • "Я одержимий тобою";
  • "Це просто щось з чимось".

Аліна Байкова знялася топлес для журналу
Аліна Байкова знялася топлес для глянцевого журналу / Фото з інстаграму Байкової

Аліна Байкова знялася топлес для журналу
Аліна Байкова знялася топлес для глянцевого журналу / Фото з інстаграму Байкової

Аліна Байкова знялася топлес для журналу
Аліна Байкова знялася топлес для глянцевого журналу / Фото з інстаграму Байкової

Тобі сподобається Фітнес-модель Ліана Маріса показала розкішну фігуру у спідній білизні

Аліна Байкова викликає непідробний захват. Тож немає нічого дивного в тому, що армія її прихильників з кожним днем росте. Ти теж можеш стати її частиною, насолоджуючись свіжими фото моделі!