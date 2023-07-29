Стиль Old Money – це не тільки класичні костюми або офісний дрескод, насправді його можна застосувати в будь-якій ситуації. Серед яких цілком може бути й побачення з кимось новим.
Також цікаво Для чоловіків із характером: рецепт крутого коктейлю Bold Boy
Причім справа не в брендах, а у виборі образів, комбінацій і деталей, які в комплексі нададуть тобі вигляду відшліфованого, витонченого, привабливого, впевненого і сильного. На тих же побаченнях добре одягатися – це важливий момент, спосіб показати зацікавленість, повагу, а також спосіб позбавитися нервозності й стресу.
Ось ключі до стилю мільйонера, з яких можна почати
- Сорочка поло. Бред Пітт, Девід Бекхем, Кріс Еванс й інші найкраще одягнені чоловіки світу знають, що сорочка поло – це базова річ, яку не можна пропустити. Вона може бути універсальною, тобто ти без проблем можеш одягнути її на роботу, на побачення або на червону доріжку. Сорочка поло може допомогти тобі мати дуже привабливий вигляд, якщо подбаєш про колір, матеріал і те, як вона сидить на твоєму тілі. Вона допоможе тобі мати більш ошатний, ніж у футболці, вигляд, але не настільки серйозний чи задушливий, як у сорочці на ґудзиках.
- Повсякденне плюс офіційне. Найкращий спосіб здобути ошатний і розумний вигляд, але не переборщити – це поєднувати повсякденні й розслаблені елементи з формальними. Наприклад, парадні брюки з футболкою або костюм з ідеальною парою кросівок. Важливо дотримуватися балансу, щоб образ був цілісним і досягав потрібного ефекту – вигляду зрілого і сучасного водночас.
Дотримуйся цих порад, щоб надати своєму образу елементів стилю Old Money / Фото frimufilms@freepik
- Розумні й сексуальні аксесуари. Дуже розумний і стильний спосіб показати свою індивідуальність та смаки – це аксесуари. Вони не тільки допомагають твоєму образу бути завершеним, а й можуть стати предметом для розмови (наприклад, якщо ти носиш годинник дідуся або цікаву каблучку). Головне – не перестаратися, залишити лише необхідні аксесуари й додати щось нове, а також уникати носіння всього, що у тебе є, одночасно (воно просто не поєднується).
- Не жертвуй комфортом. Коли ми маємо добрий вигляд, то маємо й добре самопочуття. Але такого не буде, якщо вдягнутися у щось некомфортне. Саме тому важливо уникати одягу, який замалий, занадто тісний, подразнює шкіру або якимось іншим чином тобі заважає. Незручний одяг заважає зосередитися на тому, що ти робиш, і змушує почуватися надто сором'язливо, що буде шкодити невимушеній розмові.