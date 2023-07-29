Стиль Old Money – это не только классические костюмы или офисный дресс-код, на самом деле его можно применить в любой ситуации. Среди которых вполне может быть и свидание с кем-то новым.

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Причем дело не в брендах, а в выборе образов, комбинаций и деталей, которые в комплексе придадут тебе вид человека отшлифованного, утонченного, привлекательного, уверенного и сильного. На тех же свиданиях хорошо одеваться – важный момент, способ показать заинтересованность, уважение, а также способ избавиться от нервозности и стресса.

Вот ключи к стилю миллионера, с которых можно начать

Рубашка поло. Брэд Питт, Дэвид Бекхэм, Крис Эванс и другие лучше всех одетые мужчины мира знают, что рубашка поло – это базовая вещь, которую нельзя пропустить. Она может быть универсальной, то есть ты без проблем можешь одеть ее на работу, на свидание или красную дорожку. Рубашка поло может помочь тебе выглядеть очень привлекательно, если позаботишься о цвете, материале и том, как она сидит на твоем теле. Она поможет тебе иметь более нарядный, чем в футболке вид, но не столь серьезный или удушающий, как в рубашке на пуговицах.

Брэд Питт, Дэвид Бекхэм, Крис Эванс и другие лучше всех одетые мужчины мира знают, что рубашка поло – это базовая вещь, которую нельзя пропустить. Она может быть универсальной, то есть ты без проблем можешь одеть ее на работу, на свидание или красную дорожку. Рубашка поло может помочь тебе выглядеть очень привлекательно, если позаботишься о цвете, материале и том, как она сидит на твоем теле. Она поможет тебе иметь более нарядный, чем в футболке вид, но не столь серьезный или удушающий, как в рубашке на пуговицах. Повседневная плюс официальная. Лучший способ обрести нарядный и умный вид, но не переборщить – это сочетать повседневные и расслабленные элементы с формальными. К примеру, парадные брюки с футболкой или костюм с идеальной парой кроссовок. Важно соблюдать баланс, чтобы образ был цельным и достигал нужного эффекта – вида зрелого и современного одновременно.



Следуй этим советам, чтобы придать своему образу элементы стиля Old Money / Фото frimufilms@freepik