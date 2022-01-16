От, наприклад, вона виклала на своєму інстаграмі ефектний кадр, на якому позує у спокусливому купальнику з леопардовим принтом. Доповнює літній образ капелюшок. Відразу ж зауважимо, що максимум уваги до себе привертає бюст нашої героїні.
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"Дика дитина у Мексиці", – лаконічно підписала вона публікацію.
Світлина Анни Неплях сподобалася не лише нам, а й її підписникам. Тож вони були максимально щедрими не лише на лайки, а й коментарі. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:
- "Боже мій! Ти – королева";
- "Ух, яка кішечка";
- "Справжня богиня";
- "А це що за ракета така?";
- "Яка ж ти красива";
- "Надзвичайне фото";
- "Стережіться браконьєрів";
- "Просто секс".
Гаряче фото Анна Неплях зробила під час відпочинку у Мексиці / Фото з інстаграму Неплях
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Ми теж у захваті від Анни Неплях. Тож було б дуже дивно, якби ми не нагадали тобі підписатися на "Міс Україна Всесвіт". Повір, попереду на тебе очікує ще дуже і дуже багато гарячих фотографій від красуні!