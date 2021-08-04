Наприклад, у 1900 році змагання в одному з видів спорту провели аж для одного глядача. А в 1904 з'явився перший олімпійський чемпіон із протезом.
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"Популярний" крокет
У крокеті спортсмен має спеціальним молотком провести кулю крізь ворота, розставлені на майданчику. Переможцем стає той, хто пройде дистанцію швидше.
- На олімпіадах цей спорт з'явився тільки один раз (у Парижі в 1900 році), і одразу згас. Його популярність була настільки "високою", що на змагання подивитися прийшов аж один уболівальник.
А проте спортсмени розіграли три комплекти нагород. Правда, учасників було всього 10, і всі вони були французами, але глядача, здається, все влаштовувало.
Десь приблизно так і було (жінки змагалися разом із чоловіками) / Фото wikidata
По канату із протезом
Насправді лазіння по канату було видом програми на 5 олімпіадах. Ще в Афінах у 1896 спортсмени підтягували себе на 15-метрову висоту, а судді при цьому оцінювали не тільки швидкість, а й стиль.
- У 1900 канат скоротили до 8 метрів (мабуть, через те, що на минулих іграх тільки двоє людей вибралися на верхівку).
А ще вирішили забути про стиль – аби хоч вибралися.
Спершу це було стильно, та потім залишився тільки дух швидкості / Фото wikidata
Змагання з мистецтв
Засновник олімпійського руху барон П'єр де Кубертен буквально мріяв якось поєднати спорт і мистецтво. Це сталося не зразу, але у 1912 у Стокгольмі в програмі олімпіади з'явилися конкурси мистецтв.
- Усе як належить – з дисциплінами (архітектура, література, музика, малювання та скульптура), суддями, медалями і церемоніями нагородження. І так було аж до 1948, поки МОК не вилучив мистецтва із програми ігор.
Утім, мрійник П'єр де Кубертен встиг виграти золото – в літературному конкурсі 1912 року. Він розгромно переміг опонентів із твором "Ода спорту", хоча й скромно подався під псевдонімом "Георг Гогрод і Мартін Ешбах".
Оглядини претендентів на медалі / Фото wikidata
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