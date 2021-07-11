Відзначимо, що наш герой – той іще сміливець. Спробувати розпорядок дня Майкла Фелпса, котрий є 28-разовим олімпійським чемпіоном – непроста задача. Тож нам уже дуже цікаво, чи впорається він з новим викликом.

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"Його тренування досить інтенсивні, але його дієта ще інтенсивніша. Я зроблю все можливе", – зізнається він.

Те, що ти побачиш далі, однозначно не варто намагатися відтворити в реальному житті. Якщо ж таке бажання виникне, то проконсультуйся з лікарем, а також тренером!

12 тисяч калорій і божевільне тренування

Ходять легенди, що Майкл Фелпс на день споживав по 12 тисяч калорій. Звучить божевільно, чи не так? Але в одному зі своїх інтерв'ю він зруйнував цей міф.

"12 тисяч – це нереально. Це неможливо. Ви не можете з'їсти стільки... У розквіті сил я, ймовірно, дійсно їв від 8 до 10 тисяч калорій на день. Це було найбільше, і це було, коли я навчався у старшій школі та продовжував рости", – наголошував спортсмен.

Хай там як, але Теннісон все ж вирішує спробувати подужати цю кількість їжі. Для цього він ділить калорії на 3 великі прийоми їжі.

"Тут багато різноманітності, багато вуглеводів, багато яєць", – говорить він.

Сніданок складається з омлету з 5 яєць, миски з крупою, 3 смажених яєчних бутербродів зі шпинатом, 3 скибочок французьких тостів, 3 оладок з шоколадною крихтою і 2 чашок кави. Це, безумовно, хороший спосіб почати день, і Теннісон відчуває себе ситим і сильно пітніє. Узагалі дивно, як він усе це запхав у себе.

Щойно він перетравить цю їжу, йому пора приступити до тренування з плавання в олімпійському стилі. Це серія плавальних вправ, які працюють як на техніку, так і на швидкість брасу, вільного стилю та спеціальності Фелпса – батерфляй.

"Плавання – оманливо складне тренування. Мої м'язи горять, моя голова у цій плавальній шапочці буквально плавиться, і я почуваюся десь одурманеним", – зауважує Теннісон.

Дивися на відео, як Вілл Теннісон справляється з викликом, який кинув собі:

Страва №2 трохи простіша. Це 2 бутерброди з шинкою та сиром і паста. Також 2 енергетичні напої. Потім настав час для тренування з власною вагою. Теннісон спробував виконати максимальне підтягування у мертвому висі, щоб побачити, як він справляється з рекордом Фелпса у 34 послідовні повторення.

"Ви знаєте, що підтягування впливають на ваші найширші м'язи, що допоможе вам впоратися з підйомом і силою тяги, допомагаючи вам пройти через воду", – говорить він.

У результаті він виконує 20 повторень, перш ніж зіскочити з поперечини.

Третій і останній прийом їжі з високим вмістом вуглеводів – це ще більше пасти (450 грамів), велика піца пепероні та ще 2 енергетичні напої.

"Чесно кажучи, я не думаю, що коли-небудь знову зможу досягнути кетозу у своєму житті", – наголосив він.

Хоробрості Вілла Теннісона можна лише позаздрити. Йому було недостатньо тренувань Майкла Фелпса, то він буквально добив себе міфічною дієтою олімпійця. Це щось божевільне. І ми ще раз наголосимо, що цього не варто повторювати в реальному житті!

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