Забіг, який запам'ятається на все життя: олімпієць Раян Голл кинув собі божевільний виклик

Деякі гонки досить прості. Ти наближаєшся до лінії, стартуєш щойно почуєш вистріл пістолета і не зупиняєшся, поки не досягнеш фінішу. Але ця гонка не така. І нам уже дуже цікаво, як на неї підписався олімпієць Раян Голл.

Колишній олімпієць Раян Голл, а також його друзі Сем і Колін влаштували божевільний забіг. Його вони нескромно назвали "Найцікавішими у світі 5 кілометрами". Це справжнє випробування на витривалість, а також суцільне покарання.

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Найцікавіші у світі 5 кілометрів

Відразу ж зауважимо, що повторяти щось подібне не варто. Хотілося б пожартувати про те, що усі трюки виконані професійними каскадерами. Але ж ми то знаємо, що спортсмени ще відчайдушніші за каскадерів.

Забіг починається з подолання 1,6 кілометра. Після цього все стає значно цікавішим. Наступні 1,6 кілометра розділені на 4 відрізки по 400 метрів. Кожен з них містить у собі виснажливе завдання. Особливої уваги варті біг з 20-кілограмовою пластиною над головою, а також прогулянка фермера з 100-кілограмовим вантажем.

Решту ж дистанції слід подолати у вільному стилі. Для цього хлопці чергують випади зі стрибками та перекочуванням.

Головний висновок для мене, завершуючи це завдання, полягає в тому, що ми здатні на значно більше, ніж ми думаємо. І нам це вдається тоді, коли нас підштовхують інші, хто теж бере участь у цих завданнях,

– зауважив Голл.

Він зізнається, що у нього були моменти, коли він хотів усе припинити та пошкодувати себе. Але Сем і Колін поруч буквально змушували його збирати всю силу в кулак.

Дивися, як Раян Голл та його друзі справлялися з божевільним викликом:

Для Голла цей екстремальний виклик не настільки далекий від його подвигів у фітнесі. Рекордсмен США у чоловічих марафонах і напівмарафонах перетворився з бігуна на довгі дистанції на сильного гібридного спортсмена.

Він регулярно демонструє подвиги, які, здавалося б, мали його знищити. Один з останніх – задача, яка раніше "порвала" Вілла Сміта. Раян Голл вирішив перевірити, чи є в нього все необхідне, щоб перевернути тракторну шину по всій довжині футбольного поля. Спойлер: йому все вдалося.

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Що стосується цієї 5-кілометрової дистанції, то Голл наприкінці сказав, що після її подолання ти зможеш зробити що завгодно!