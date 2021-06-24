У своєму останньому відео в інстаграмі 38-річний Раян Голл вирішив перевірити, чи є в нього все необхідне, щоб перевернути тракторну шину по всій довжині футбольного поля. Йому просто захотілося це зробити, тож хто ми такі, щоб йому забороняти?

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"Я ніколи раніше не перевертав покришку, але вирішив спробувати це випробування, коли побачив велику покришку після того, як прогнав Сару на тренуванні. Мені було дуже весело. Я люблю знаходити нові виклики, особливо ті, які поєднують у собі силу та витривалість, як це", – написав він під постом.

Зрозуміло, каже Голл, через це випробування він втомився, пославшись на кардіонавантаження як на обмежуючий фактор.

Зрештою, Голл усе ж завершив імпровізоване випробування за вражаючі 7 хвилин і 10 секунд.

Свій пост він завершив, кинувши виклик послідовникам. Усе для того, щоб вони самі спробували його, якщо найближчим часом наткнуться на гігантську шину на найближчому стадіоні.

"Якщо ти шукаєш веселе випробування, спробуй це і назви свій час у коментарях", – написав він.

Дивися, як Раян Голл "ганяв" тракторну покришку по стадіону:

Нагадаємо, що нещодавно Вілл Сміт спробував виконати вправу з перевороту шини. Однак, коли він взявся за покришку, впевненість актора швидко перейшла у переляк. Для максимального ефекту Вілл Сміт показав, як насправді почувався в момент підйому шини. Це не на жарт розвеселило користувачів мережі.

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