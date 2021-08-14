Забег, который запомнится на всю жизнь: олимпиец Райан Холл бросил себе сумасшедший вызов

Некоторые гонки довольно просты. Ты приближаешься к линии, стартуешь как только услышишь выстрел пистолета и не останавливаешься, пока не достигнешь финиша. Но эта гонка не такая. И нам уже очень интересно, как на нее подписался олимпиец Райан Холл.

Бывший олимпиец Райан Холл, а также его друзья Сэм и Колин устроили сумасшедший забег. Его они нескромно назвали "самими интересными в мире 5 километрами". Это настоящее испытание на выносливость, а также сплошное наказание.

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Самые интересные в мире 5 километров

Сразу же заметим, что повторять нечто подобное не стоит. Хотелось бы пошутить о том, что все трюки выполнены профессиональными каскадерами. Но мы то знаем, что спортсмены еще отчаяннее за каскадеров.

Забег начинается с преодоления 1,6 километра. После этого все становится намного интереснее. Следующие 1,6 километра разделены на 4 отрезка по 400 метров. Каждый из них включает в себя изнурительные задачи. Особого внимания заслуживают бег с 20-килограммовой пластиной над головой, а также прогулка фермера с 100-килограммовым грузом.

Остальную же дистанцию следует преодолеть в свободном стиле. Для этого ребята дежурят выпады со скачками и перекатом.

Главный вывод для меня, завершая эту задачу, состоит в том, что мы способные на значительно больше, чем мы думаем. И нам это удается тогда, когда нас подталкивают другие, кто тоже участвует в этих задачах,

– отметил Холл.

Он признается, что у него были моменты, когда он хотел все прекратить и пожалеть себя. Но Сэм и Колин рядом буквально заставляли его собирать всю силу в кулак.

Смотри, как Райан Холл и его друзья справлялись с сумасшедшим вызовом:

Для Холла этот экстремальный вызов не столь далек от его подвигов в фитнесе. Рекордсмен США в мужских марафонах и полумарафонах превратился из бегуна на длинные дистанции на сильного гибридного спортсмена.

Он регулярно демонстрирует подвиги, которые, казалось бы, должны его уничтожить. Один из последних – задача, которая раньше "порвала" Уилла Смита. Райан Холл решил проверить, есть ли у него все необходимое, чтобы перевернуть тракторную шину по всей длине футбольного поля. Спойлер: ему все удалось.

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Что касается этой 5-километровой дистанции, то Холл в конце сказал, что после ее преодоления ты сможешь сделать что угодно!