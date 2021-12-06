Олімпієць спробував пройти новий фітнес-тест армії США: що з того вийшло

Професійний бігун і двократний олімпійський призер Нік Сіммондс відтоді, як перейшов на новий етап своєї кар'єри в амплуа фітнес-блогера, прийняв безліч викликів. Цього разу він вирішив спробувати пройти тест армії США на фізичну підготовку (PFT), який вважається стандартом визначення придатності новобранців з 80-х років.

Хоча протягом десятиліть PFT вважається чудовим способом оцінити, як серцево-судинну систему, так і м'язову витривалість за допомогою бігу на 3,2 кілометра та раундів відтискань та присідань, він дещо застарів. Уже з 2022 року йому на зміну прийде оновлений тест, про який ми вже розповідали.

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Тож у своєму останньому відео, знятому під час візиту в табір Withycombe у Портленді, штат Орегон, Сіммондс намагається пройти нещодавно розроблений тест. Він створений для точнішого виміру сили верхньої частини тіла та загальної фізичної підготовки, необхідних для сьогоднішніх солдатів.

До нього входять:

Станова тяга з 3 повтореннями

Кидання медбола стоячи

Відтискання з витягуванням рук

Спринт, перетягування, перенесення дрилі

Підточування ніг або планка

3,2 кілометра забігу

Дивися на відео, як Нік Сіммондс справляється з фітнес-тестом:

Сіммондс, як справжній чемпіон, досягає успіху у поєднанні кардіо, силових і вправ на витривалість. І хоч цей тест він називає "пекельним тренуванням", ми прекрасно бачимо запал в його очах.

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Наш герой справляється з завданням не так уже й добре, принаймні у низці дисциплін, але насолоджується їхньою різноманітністю та обіцяє спробувати знову. Усе для того, щоб досягнути ідеального результату наступного року. Ну що ж, тримаємо кулачки та чекатимемо на його нове відео!