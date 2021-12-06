Олімпієць спробував пройти новий фітнес-тест армії США: що з того вийшло

6 грудня 2021 , 13:19
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Джерело:

Men's Health

Професійний бігун і двократний олімпійський призер Нік Сіммондс відтоді, як перейшов на новий етап своєї кар'єри в амплуа фітнес-блогера, прийняв безліч викликів. Цього разу він вирішив спробувати пройти тест армії США на фізичну підготовку (PFT), який вважається стандартом визначення придатності новобранців з 80-х років.

Хоча протягом десятиліть PFT вважається чудовим способом оцінити, як серцево-судинну систему, так і м'язову витривалість за допомогою бігу на 3,2 кілометра та раундів відтискань та присідань, він дещо застарів. Уже з 2022 року йому на зміну прийде оновлений тест, про який ми вже розповідали.

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Тож у своєму останньому відео, знятому під час візиту в табір Withycombe у Портленді, штат Орегон, Сіммондс намагається пройти нещодавно розроблений тест. Він створений для точнішого виміру сили верхньої частини тіла та загальної фізичної підготовки, необхідних для сьогоднішніх солдатів.

До нього входять:

  • Станова тяга з 3 повтореннями
  • Кидання медбола стоячи
  • Відтискання з витягуванням рук
  • Спринт, перетягування, перенесення дрилі
  • Підточування ніг або планка
  • 3,2 кілометра забігу

Дивися на відео, як Нік Сіммондс справляється з фітнес-тестом:

Сіммондс, як справжній чемпіон, досягає успіху у поєднанні кардіо, силових і вправ на витривалість. І хоч цей тест він називає "пекельним тренуванням", ми прекрасно бачимо запал в його очах.

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Наш герой справляється з завданням не так уже й добре, принаймні у низці дисциплін, але насолоджується їхньою різноманітністю та обіцяє спробувати знову. Усе для того, щоб досягнути ідеального результату наступного року. Ну що ж, тримаємо кулачки та чекатимемо на його нове відео!

Автор: Назарій Лазур