Олимпиец попытался пройти новый фитнес-тест армии США: что из этого вышло

Профессиональный бегун и двукратный олимпийский призер Ник Симмондс с тех пор, как перешел на новый этап своей карьеры в амплуа фитнес-блогера, принял множество вызовов. На этот раз он решил попытаться пройти тест армии США на физическую подготовку (PFT), который считается стандартом определения годности новобранцев с 80-х годов.

Хотя в течение десятилетий PFT считается отличным способом оценить как сердечно-сосудистую систему, так и мышечную выносливость с помощью бега на 3,2 километра и раундов отжиманий и приседаний, он несколько устарел. Уже с 2022 года ему на смену придет обновленный тест, о котором мы уже рассказывали.

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Поэтому в своем последнем видео, снятом во время визита в лагерь Withycombe в Портленде, штат Орегон, Симмондс пытается пройти недавно разработанный тест. Он создан для более точного измерения силы верхней части тела и общей физической подготовки, необходимых для сегодняшних солдат.

В него входят:

Становая тяга с 3 повторениями

Бросание медбола стоя

Отжимание с вытягиванием рук

Спринт, перетяжка, переноска дрели

Подтачивание ног или планка

3,2 километра забега

Смотри на видео, как Ник Симмондс справляется с фитнес-тестом:

Симмондс, как настоящий чемпион, добивается успеха в сочетании кардио, силовых и упражнений на выносливость. И хотя этот тест он называет "адской тренировкой", мы прекрасно видим задор в его глазах.

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Наш герой справляется с задачей не так уж хорошо, по крайней мере в ряде дисциплин, но наслаждается их разнообразием и обещает попробовать снова. Все для того, чтобы достичь идеального результата в следующем году. Ну что ж, держим кулачки и будем ждать его новое видео!