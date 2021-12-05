Хоча довгий час він вважався відповідною оцінкою стану серцево-судинної системи та м'язової витривалості, відтоді він був визнаний недостатнім для вимірювання важливих аспектів військового вишколу. Тож не дивно, що його так часто намагалися пройти блогери, щоб вразити своїх підписників.

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У цьому тесті вимірювалася витривалість, але не оцінювалася сила, потужність, швидкість та спритність, які також мають вирішальне значення на полі бою,

– сказав Майкл МакГурк, директор управління досліджень й аналізу Центру початкового вишколу армії США.

Новий тест бойової придатності був уперше розроблений 3 роки тому, але зіткнувся із затримками у розгортанні у збройних силах. Усе тому, що виникали побоювання, пов'язані з придатністю певних вправ. Також на це вплинула пандемія. Тепер він стане офіційним стандартом військової придатності навесні 2022 року, повідомляє Bloomberg.

Новий тест бойової придатності, який був розроблений, щоб дати можливість всебічно виміряти тип верхньої частини тіла та сили кора, необхідних у сучасній війні, виглядає так:

Станова тяга з 3 повтореннями

Кидання медбола стоячи

Відтискання з витягуванням рук

Спринт, перетягування, перенесення дрилі

Підточування ніг або планка

3,2 кілометра забігу



Фітнес-тест армії США вирішили трохи осучаснити / Фото mostafa meraji

Кевін Бігельман, директор з фітнесу та цілісного здоров'я у США, описує, що новий тест еквівалентний "тому, що було золотим стандартом у професійному та студентському спорті протягом кількох років".

Я не кажу, що кожен окремий солдат є спортсменом світового класу. Але з ним слід поводитися як зі спортсменом. Про нього потрібно дбати як про спортсмена, тому що військова справа – фізична професія,

– каже він.

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Ми ж уже чекаємо на нові ролики з викликами. Бо, маємо величезну підозру, цей фітнес-тест теж здасться багатьом легким. А ти як вважаєш? Пройшов би його?