Впорається не кожен: олімпійський чемпіон пройшов брутальний тест "морських котиків"

Блогер і чинний моряк ВМС США Остін Александр регулярно запрошує на свій канал спортсменів, бодибілдерів і впливових осіб. Усе для того, щоб вони змогли перевірити свою функціональну фізичну форму за допомогою серії строгих військових тестів на придатність. Цього разу його гостем став олімпійський чемпіон з плавання.

Колишній олімпійський плавець, золотий медаліст і рекордсмен світу Маркус Роган спробував пройти тест "морських котиків". Відразу ж зауважимо, що він не надто простий.

Варте уваги Блогер показав, як за 9 місяців трансформував своє тіло: зміни вражають – відео

Фізичний відбірковий тест складається з:

457 метрів плавання;

відтискання;

скручування;

підтягування;

2,4 кілометра бігу.

Ми наголошуємо на тому, що

такі випробування бажано виконувати під наглядом персонального тренера.

Це дозволить не нашкодити собі у бажанні виконати черговий божевільний челендж!

Роган починає з того, що, можливо, має бути найлегшою частиною завдання. Заплив складається з 10 кіл по 457 метрів. Він його завершує за 5 хвилин і 49 секунд. Мінімальний необхідний час – 12:30, а 8:00 вважається "змагальним" рахунком. Тож у нашого героя відмінний старт.

Другий раунд – 2 хвилини відтискань з 50 повтореннями, які потрібно виконати. Роган перемагає тут Александра, виконавши 83 повторення проти 69. Після 2-хвилинного відпочинку вони переходять до третього тесту: скручування. Потрібно виконати щонайменше 50 повторень за 2 хвилини. Роган теж проходить цей раунд, зробивши 73 скручування.

Четверта вправа – підтягування з захопленням зверху. У цій частині тесту немає обмежень по часу. Роган просто повинен виконувати свої повторення до відмови. Це перший раз, коли йому дійсно важко, і він може виконати лише 9 підтягувань, що на 1 повторення менше, ніж мінімальний результат.

Після 10-хвилинного відпочинку настав час для п'ятого й останнього змагання: забіг на 2,4 кілометра. Потрібно вкластися у 10 хвилин і 30 секунд, але Роган перетинає фінішну лінію за 9:45.

Дивися, як Роган виконував тест "морських котиків":

"Я трохи заздрю цьому хлопцю. Я дуже конкурентоспроможна людина. Очевидно, він переміг мене у плаванні, переміг мене у відтисканні, ймовірно, переміг мене у скручуванні, а також під час бігу. Цей хлопець – машина", – зізнався Александр.

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Називати цей тест легким нам язик не повертається. З ним впорається не кожен, тож не потрібно відразу ж намагатися повторити або навіть покращити результати Рогана. Хіба ти хочеш поповнити ряди "морських котиків".