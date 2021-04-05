Стюарт Картер – блогер, який показав на власному прикладі, наскільки сильно можуть 18 зайвих кілограмів впливати на твій зовнішній вигляд. Він за 9 місяців не лише позбувся зайвого, а й неабияк прокачав своє тіло. Зміни вразять кожного!

Він серйозно взявся за своє тіло у листопаді 2019 року. Тоді Стюарт Картер важив 89 кілограмів. Йому потрібно було не лише привести своє тіло до ладу, а й побороти невпевненість у собі.

Це цікаво 31 день по 5 кілометрів: блогер розповів, як щоденний біг міняє твої життя та тіло

"Це, безумовно, найбільша вага, яку я коли-небудь мав. У мене були слабенькі та дуже худі руки, пласкі груди, ніде не було чітко окресленого рельєфу. Я просто припускав, що завжди був цим "худим товстим хлопцем", – зауважив він.

Вирішивши внести зміни, Стюарт почав з негайного перегляду свого харчування. Він знизив денне споживання калорій і почав режим вправ, що складається з тренування всього тіла тричі на тиждень та бігу двічі на тиждень. Через 6 місяців, коли його сила та витривалість зросли, він почав тренуватися щодня. Картер поєднував традиційні вправи для бодибілдерів, високоінтенсивні інтервальні тренування (HIIT) та тренування з боксу.

Через дев'ять місяців він важив уже 71 кілограм, а загальна втрата ваги – 18 кілограмів. Він визнає, що не втратив усю жирову тканину за цей час. Але це не завадило йому бути задоволеним збільшенням видимих м'язів, яке він спостерігав у результаті своїх тренувань. Особливо його потішили плечі та прес.

"Я уперше в житті побачив, як мої косі м'язи живота та верхній прес проявляються", – говорить він.

Дивися на відео, як змінилося тіло Стюарта Картера:

Але на цьому Стюарт не зупинявся. Він продовжує виконувати HIIT-тренування та переконувати інших чоловіків, що стати кращою версією себе вчорашнього цілком реально. Головне – запастися терпінням і наполегливо йти до своєї мети!

Читай також Кросфіт для чоловіків вдома: завдання на 300 повторень, яке прокачає твоє тіло