Олімпійський гімнаст спробував уперше виконати вправи для бодібілдерів: дивися, як це було

Гімнастів складно назвати качками. Вони однозначно можуть похизуватися міцним тілом. Але здебільшого результат досягається завдяки підйому власної ж ваги. Але наш новий герой, Ніл Вілсон вирішив кинути собі виклик, спробувавши виконати вправи для бодібілдерів.

Джерело: Men's Health

Він став героєм ролика спортсмена Майка Терстона. Ніл Вілсон потрапив до спортзалу у день ніг і спробував провести свій перший сеанс бодібілдингу. Дивися, що з того вийшло!

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Я ніколи не займався бодібілдингом, але щоб бути у змозі зрозуміти знання людей і те, як Майк створює свою статуру, я вирішив спробувати. Для мене завжди було важливо, наскільки я хороший гімнаст, і які трюки я можу робити. Тож тепер, коли я на пенсії, я просто хочу брати участь у різних видах тренувань,

– говорить він.

Майк пропонує Нілу почати з присідань, які дозволяють гімнастові дізнатися, на якому рівні інтенсивності він може розраховувати працювати.

Як ти вже зрозумів, наш герой – отой хлопчина зліва

"Я зробив одну вправу і не можу ходити!", – зізнається Ніл.

Потім вони працювали над залученням підколінних сухожиль та сідниць у румунській становій тязі. Майк перевіряв, чи володіє Ніл правильною технікою, і зазначає, що половина проблеми цього руху полягає в виконанні ядра для такої необхідної стабільності.

"Я відчуваю запаморочення та нудоту. Я сам був спортсменом, і думаю, поки ви дійсно не почнете отримувати цю послідовність протягом тривалого проміжку часу, саме тоді ви досягнете певних результатів. Немає чарівної таблетки або одного сеансу, який змінить ваше життя", – зазначає Ніл.

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Він захоплений самовідданістю, яку бодібілдери повинні вкладати у свої тренування. Після цього вони зробили кілька розгинань ніг. Ніл зауважив, що його ноги ніколи не були такими.

Це було значним зусиллям. Жодного разу він не кинув. Він продовжував тиснути на себе,

– підкреслив Майк.

Дивися відео, як Ніл Вілсон виконував вправи для бодібілдерів:

Тож, якщо тобі раптом здасться, що вправи для бодібілдерів – щось надзвичайно просте, то тобі так лише здається. Це не лише про підйом непідйомної ваги. Це ще й про певну філософію. Тож без фахівця збоку ми б не рекомендували робити це самостійно.

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