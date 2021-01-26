Боїшся втратити форму? Тоді гайда виконувати вправи від фітнес-тренера Бенно Пітерса. Він поділився комплексом з 3 вправ з гантелями, які дозволять прокачати твоє тіло навіть вдома. Тож не лінуйся!

Джерело: фітнес-тренер Бенно Пітерс

Фітнес-тренер поділився комплексом вправ з гантелями. Вони допоможуть накачати тобі не лише руки, а й підтримувати в тонусі практично всі м'язи тіла. Гайда разом з Men 24 працювати над своїм тілом!

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1. Згинання рук з гантелями над головою

Бенно Пітерс рекомендує почати з підйому гантелей та виконання жиму над головою. Для просунутих: варто спробувати утримувати гантелю від 3 до 5 секунд у положеннях, які показує тренер на відео. Такий підхід дозволить максимально напружувати м'язи, що сприятиме їх нарощуванню.

Рекомендовано виконувати до 15 повторень.

2. Присідання з гантелями

Виконуй напівприсідання у той час, коли махатимеш гантелею поміж ніг знизу вгору. Руки під час виконання цієї вправи потрібно тримати прямими. Ця комбінація допомагає стимулювати практично всі м'язові волокна у твоєму тілі.

Виконай від 20 до 30 повторень у залежності від ваги твоїх гантель.

3. Підйом гантель

Зроби легкий випад однієї ноги вперед. Після цього опусти руки з гантелями. Спочатку виконай тягу з гантелями, щоб стимулювати м'язи спини. Потім затримуйся у цьому положенні на 2 секунди та розведи руки в боки. Ця вправа відмінно підходить для всієї твоєї спини, рук і плечей.

Намагайся виконати 12 твердих повторень.

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:

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Порада від фітнес-тренера

Щоб наростити максимальну мускулатуру за допомогою цих вправ, намагайся відпочивати між їх виконаннями лише 30 секунд. Виконав усі 3 вправи? Відпочинь 3 хвилини, а потім зроби ще 4 підходи. Цей комплекс може замінити для тебе повноцінне тренування на верхню частину тіла.

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