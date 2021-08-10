Позує Олівіа Калпо на фоні моря. Воно не лише їй дуже личить, а й чудово відтіняє бронзову засмагу красуні. Не дивно, що за лічені години публікація зібрала понад 100 тисяч лайків, а також шалену кількість коментарів.
Варте уваги Краще один раз побачити: Nemiroff запустив сміливу кампанію, присвячену барній культурі
Традиційно лови найкращі з коментарів, які Олівії Калпо залишили її фанати:
- "Сексуальна мамця";
- "Приголомшлива Олівіа";
- "Тобі так личить цей спокусливий образ";
- "Яка ж ти гаряча";
- "Професійна модель з природною красою";
- "Які ж красиві та досконалі фотографії";
- "Ти найбездоганніша жінка на Землі".
Слідкувати за Олівією Калпо в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на Міс Всесвіт. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися спокусливими фото красуні!
Тобі сподобається Сексуальна польська модель розбурхала мережу спокусливими формами: гарячі фото