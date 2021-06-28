Якщо ти досі не підписаний на Олівію Калпо, то ми рекомендуємо це зробити. Сексуальна модель регулярно викладає на своєму інстаграмі відверті та спокусливі фото, які буквально позбавляють її прихильників сну. Не дивно, що на Міс Всесвіт 2012 підписалися понад 4,9 мільйона користувачів мережі!

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Міс Всесвіт 2012 знялася у відвертому купальнику

"Думаєте, ці каблуки можна використовувати замість ластів?", – написала жартома Олівіа під постом.

Ми ж думаємо, що на стрункі та спокусливі ніжки моделі можна дивитися вічність. І з нами погоджуються її підписники, які буквально засипали красуню лайками, а також коментарями:

"Ти бездоганна";

"Свята спека";

"Абсолютно приголомшлива";

"Твоє тіло ідеальне";

"Ти нереальна";

"Ти неймовірно приваблива".

Олівіа Калпо однозначно заслуговує на твій лайк, а також коментар. А ще ми вкотре закликаємо підписатися на Міс Всесвіт 2012. На її сторінці в інстаграмі буде ще дуже багато гарячих публікацій!

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