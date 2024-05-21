Речь идет об определенном способе упорядочить или реорганизовать свои мысли, подобно тасовке колоды карт. Применяя когнитивную тасовку, человек отвлекает свой ум от осознанных шаблонов мышления, которые могут мешать спать.

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Об этом Скотт Уолтер рассказал в видео в тиктоке, которое посмотрели уже несколько миллионов пользователей.

Когнитивное тасование – интересный метод быстрого засыпания

От 50 до 70 миллионов американцев имеют хронические проблемы со сном. В 2020 году 14,5% взрослого населения США сообщали, что трудно засыпают ежедневно или почти каждый день.

Между тем следует помнить, что длительное недосыпание может привести к ряду проблем со здоровьем, среди которых высокое давление, уровень холестерина, диабет, инсульт, ожирение и даже депрессия.

Скотт Уолтер назвал когнитивное тасование "абсолютным изменением правил игры" для себя, ведь оно "имитирует так называемые микросновидения, которые возникают во время перехода ко сну".

Они дают мозгу сигнал, что засыпать безопасно.

Быстро и крепко заснуть помогает техника когнитивного тасования / Фото boryanam@freepik

Вот несколько способов применить эту технику:

Думать о случайных словах или объектах, которые не имеют ничего общего между собой. Например, корова, листок, бутерброд, масло, печень – просто случайные слова без смысла.

Выбрать букву и считать свое сердцебиение. Каждые 8 ударов придумывать слово, которое начинается на эту букву. Например, М – марка, мастер, молоко, и так далее, каждые восемь ударов – слово.

На засыпание не должно было бы уйти более 10 – 15 минут.

Техника когнитивного тасования призвана помочь нервной системе расслабиться и погрузиться в сон. Но можно попробовать и другие техники осознанного засыпания – глубокое дыхание с удлиненным выдохом или прогрессивное релаксационное сканирование тела, которые также успокаивают нервную систему.

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