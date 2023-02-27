Вам залишилося недовго: тривожні дзвіночки, що вона тебе скоро покине

На жаль, не всім парам дається жити довго та щасливо. Але ми всі маємо можливість щось змінити у своєму житті. Наприклад, запобігти розриву стосунків.

Для цього ми рекомендуємо звернути увагу на ці три тривожні дзвіночки. Вони свідчать про те, що ваша пара на грані розриву. Можливо, тобі не вдасться врятувати ваші стосунки. Але однозначно варто спробувати.

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1. Відсутність довіри

Твоя кохана може піти від тебе, якщо вона тобі більше не довіряє. Зрада – одна з найпоширеніших причин розриву стосунків. Коли один партнер обманює іншого або йому більше не довіряють, це може викликати відчуття зради, гніву та болю. А з ними вкрай складно впоратися.

Порушення довіри може завдавати непоправної шкоди стосункам. Брак довіри може зробити дуже складним спільний шлях. Тому варто працювати над відновленням довіри та спочатку попросити вибачення, якщо досі цього не зробив.



Якщо ти провинився – попроси вибачення / Фото Drazen Zigic

2. Постійне непорозуміння

Кожна людина прагне бути почутою та відчувати, що її розуміють у стосунках. Погана комунікація між тобою та твоєю партнеркою може стати причиною непорозумінь, суперечок, а також відсутності емоційного зв'язку.

Не забувай, що комунікація – один з найважливіших стовпів у стосунках. Якщо її між вами немає або вона на недостатньо рівні, то дуже швидко ваша спільна історія може стати минулим.



Між вами можуть виникати постійні непорозуміння / Фото Drazen Zigic

3. Проблеми несумісності

Проблеми несумісності можуть бути основною причиною того, що твоя партнерка може покинути тебе. Деякі партнери можуть дійсно бути несумісними. З часом може виявитися, що у вас різні цінності, цілі або спосіб життя. І це заважає підтримувати здорові та повноцінні стосунки.

Це може стати причиною відчуття розчарування, незадоволеності й усвідомлення того, що стосунки просто не склалися. Тож якщо між вами аж надто багато світоглядних розбіжностей, можливо, таки варто завершити спільну історію. Щоб не псувати один одному життя.

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У стосунках ви удвох обираєте: змінюватися та продовжувати бути разом чи впертися рогом і завершити історію. Ми ж нагадуємо, що якщо є можливість щось змінити та продовжити щасливо бути удвох – робіть це. Якщо ж спільне проведення часу не робить вас щасливими, то навіщо мучити один одного?