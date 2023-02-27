Для этого мы рекомендуем обратить внимание на эти тревожные колокольчики. Они говорят о том, что ваша пара на грани разрыва. Может быть, тебе не удастся спасти ваши отношения. Но однозначно следует попробовать.

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1. Отсутствие доверия

Твоя возлюбленная может уйти от тебя, если она тебе больше не доверяет. Предательство – одна из наиболее распространенных причин разрыва отношений. Когда один партнер обманывает другого или ему больше не доверяют, это может вызвать чувство измены, гнева и боли. А с ними очень трудно справиться.

Нарушение доверия может наносить непоправимый вред отношениям. Нехватка доверия может сделать очень сложным общий путь. Поэтому следует работать над восстановлением доверия и сначала извиниться, если до сих пор этого не сделал.



Если ты провинился – попроси прощения / Фото Drazen Zigic

2. Постоянное недоразумение

Каждый человек стремится быть услышанным и чувствовать, что его понимают в отношениях. Плохая коммуникация между тобой и твоей партнершей может стать причиной недоразумений, споров, а также отсутствия эмоциональной связи.

Не забывай, что коммуникация – один из важнейших столбов в отношениях. Если ее между вами нет или она на недостаточно уровне, то очень скоро ваша общая история может стать прошлым.



Между вами могут возникать постоянные недоразумения / Фото Drazen Zigic

3. Проблемы несовместимости

Проблемы несовместимости могут быть основной причиной того, что твоя партнерша может покинуть тебя. Некоторые партнеры действительно могут быть несовместимыми. Со временем может оказаться, что у вас разные ценности, цели или образ жизни. Это мешает поддерживать здоровые и полноценные отношения.

Это может стать причиной чувства разочарования, недовольства и осознание того, что отношения просто не сложились. Так что если между вами слишком много мировоззренческих разногласий, возможно, стоит завершить совместную историю. Чтобы не портить друг другу жизнь.

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В отношениях вы вдвоем выбираете: меняться и продолжать быть вместе или упереться рогом и завершить историю. Мы напоминаем, что если есть возможность что-то изменить и продолжить счастливо быть вдвоем – делайте это. Если же совместное времяпрепровождение не делает вас счастливыми, то зачем мучить друг друга?