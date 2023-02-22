Надто велика кількість стресу здатна зруйнувати навіть найміцніші стосунки. І не виключено, що відсутність щастя в парі пов'язане саме з наявністю стресу. Ось лише 7 ознак, які це підтверджують.

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1. Ви майже не спілкуєтеся

Коли ти або твоя кохана перебуваєте у стані стресу, може бути важко ефективно спілкуватися. Ви можете сперечатися частіше. І найгірше те, що спалахуватимуть конфлікти з блискавичною швидкістю.

2. Відсутність сексу

Стрес впливає на ваш сексуальний потяг і бажання фізичної близькості. Коли ти або твоя кохана перебуваєте у стресі, природно відчувати менший інтерес до фізичної близькості. Крім того, вам буде важче розслабитися та насолоджуватися моментом.

3. Підвищена дратівливість

Стрес може спричинити роздратування або розчарування як у собі, так і у своїй коханій. Це може стати причиною нових сварок і конфліктів.



Дратівливість у таких випадках – не рідкісний гість / Фото Drazen Zigic

4. Скорочення якісного часу

Коли пара переживає стрес, то вам може бути складніше знаходити час один для одного. Це може стати причиною браку якісного часу, проведеного разом. Що своєю чергою негативно впливає на самі стосунки.

5. Відмова або уникнення

Під час стресу деякі люди можуть відсторонитися від партнера або уникати певних розмов чи ситуацій. Це може ускладнити вирішення конфліктів або проблем, які можуть виникати у стосунках.

6. Відсутність емпатії

Стрес також може вплинути на твою здатність співпереживати почуттям і переживанням коханої. Це може стати причиною відсутності розуміння та підтримки у стосунках.

7. Фізичні симптоми

Нарешті, коли є сильний стрес, ми можемо відчувати головний біль, втому, напругу в м'язах. Усе це може вплинути на наше загальне самопочуття та здатність бути залученими у стосунки.

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Найкращим способом усунення цих проблем можуть бути фізичні вправи. Наприклад, танці, тренування просто неба, медитація та йога. Крім того, вам обом може знадобитися не одна щира розмова. Будьте відвертими та діліться своїми переживаннями. Це дозволить впоратися з проблемами.