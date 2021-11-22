Падав у воду та місив болото: зірка "Гри престолів" пройшов божевільну смугу перешкод

Ми обожнюємо, коли зірки кидають собі божевільні виклики. А ще більше подобається, коли це роблять справжні силачі. От, наприклад, Тор Бйорнссон, відомий шанувальникам "Гри престолів", за останній рік значно змінив свій режим тренувань. Тож не дивно, що це надихнуло його пройти смугу перешкод, яка піддається не всім.

Тор Бйорнссон вирішив пройти виснажливий штурмовий курс Tough Mudder. Його супроводжує низка інших спортсменів, у тому числі його друг і товариш, колишній переможець чемпіонату світу з найсильніших чоловіків Мартінс Ліціс, а також бодибілдер Джон Колл, він же Дзуджимуфу. Гайда дивитися, чи впорається Грегор Кліган зі смугою перешкод.

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Зірка "Гри престолів" спробував подолати смугу перешкод

Перша перешкода полягає в тому, що Бйронссон звисає з драбини і кілець над ставком і намагається перебратися на другий бік.

"Я відчуваю, що впаду досить швидко", – каже він.

Цей прогноз справдився: хоча він протримався довше, ніж деякі інші учасники, він все ж таки падає у воду, перш ніж подолати половину шляху.

"Це страшенно глибоко! Я намагався щосили, я надто важкий, думаю... Жодних виправдань. Я намагався щосили. Хоча це весело", – додає актор.

Дивися на відео, як Тор Бйорнссон проходить смугу перешкод:

Далі йде випробування повзанням по грязюці під сіткою з колючого дроту. Також на Тора очікує ривок через серію затоплених траншей, де учасники працюють разом у команді, щоб перебратися один за одним. У фіналі усі вони діляться на дві команди, щоб перетягувати канат. Фанати зрештою виграють цей бій, мабуть, тому, що всі інші дуже втомилися.

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Ми розуміємо, наскільки непросто Тору Бйорнссону було проходити цю смугу перешкод. Тут даються взнаки і його параметри, і його вага. Тож іноді гора м'язів не гарантує тобі перемогу. Це на власному прикладі нам доводить зірка "Гри престолів".