Падал в воду и месил болото: звезда "Игры престолов" прошел безумную полосу препятствий

Мы обожаем, когда звезды бросают себе безумные вызовы. А еще больше нравится, когда это делают настоящие силачи. Вот, например, Тор Бьорнссон, известный поклонникам "Игры престолов", за последний год значительно изменил свой режим тренировок. Неудивительно, что это вдохновило его пройти полосу препятствий, которая поддаётся не всем.

Тор Бьорнссон решил пройти изнурительный штурмовой курс Tough Mudder. Его сопровождает ряд других спортсменов, в том числе его друг и товарищ, бывший победитель чемпионата мира среди сильнейших мужчин Мартинс Лицис, а также бодибилдер Джон Колл, он же Дзуджимуфу. Айда смотреть, справится ли "Гора" с полосой препятствий.

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Звезда "Игры престолов" попытался преодолеть полосу препятствий

Первое препятствие состоит в том, что Бьорнссон свисает с лестницы и колец над прудом и пытается перебраться на другую сторону.

"Я чувствую, что упаду достаточно быстро", – говорит он.

Этот прогноз оправдался: хотя он продержался дольше некоторых других участников, он все же падает в воду, прежде чем преодолеть половину пути.

"Это ужасно глубоко! Я пытался вовсю, я слишком тяжел, думаю... Никаких оправданий. Я пытался вовсю. Хотя это весело", – добавляет актер.

Смотри на видео, как Тор Бьорнссон проходит полосу препятствий:

Далее следует испытание ползанием по грязи под сеткой из колючей проволоки. Также Тора ожидает рывок сквозь серию затопленных траншей, где участники работают вместе в команде, чтобы перебраться друг за другом. В финале все делятся на две команды, чтобы перетягивать канат. Фанаты в конце концов выиграют этот бой, наверное, потому, что все остальные очень устали.

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Мы понимаем, насколько непросто Тору Бьорнссону было проходить эту полосу препятствий. Здесь сказываются и его параметры, и его вес. Так что иногда гора мышц не гарантирует тебе победу. Это на собственном примере нам доказывает звезда "Игры престолов".