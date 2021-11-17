У своєму останньому відео бодибілдер і блогер Ассель Свід разом з групою інших спортсменів MyProtein їдуть до Сан-Франциско, щоб особисто пережити Пекельний тиждень. Гайда дивитися, чи впорається він з непростим завданням.

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Бодибілдер спробував пережити Пекельний тиждень

І тут немає ніякого спрощення чи поблажок: частина "розминки" складається з трьох повних годин відтискань, бігу, основних вправ, таких як ведмеже повзання, а також крижаних ванн.

Ключовим моментом номер один, який я виніс із крижаних ванн, є те, що вони справді допомагають формувати вашу психічну силу. Це буквально все у вашій голові,

– зауважує Свід.

Потім був стандартний фітнес-тест, який використовується морськими котиками та вже знайомий більшості спортсменів: 2 хвилини відтискань, 2 хвилини присідань, 2 хвилини скручувань, якнайбільше послідовних повторень підтягувань та забіг на 1,6 кілометра. Плавання цього разу не було.

Забіг був таким складним, тому що, майте на увазі, ми наскрізь промокли, на нас багато бруду, у нас важкі черевики та мокре спорядження. Тож це було буквально, наче пробігти дистанцію з 25-кілограмовим жилетом,

– каже він.

Дивися, як Ассель Свід справляється з Пекельним тижнем:

Без відпочинку вони перейшли до тактичних тренувань, які включали вправи: носіння мішків з піском, армійські повзання, групові ноші та, навіть, ще більше крижаних ванн.

Я думаю, це дає вас величезний життєвий урок. Ви повинні оточити себе однодумцями, сильними людьми, і хоч би що трапилося у житті, ви повинні просто продовжувати йти... Ви повинні підштовхувати себе та копати глибоко. Я ніколи не думав, що зможу пройти через це,

– зізнається наш герой.

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Ассель Свід залишився задоволений тим фактом, що він таки наважився усе це пройти. Ми ж просто вражені, адже випробування Пекельним тижнем складно назвати простим. Тож тебе ми закликаємо не намагатися повторити побачене у реальному житті. Хоча б задля твого здоров'я!