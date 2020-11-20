Ось уже тиждень у мережі активно обговорюють витівку Папи Римського Франциска. Він поставив лайк під постом бразильської моделі Наталії Гаріботто. Ситуація набирає нових обертів: у Ватикані почали розслідування, а сама красуня потішилася, що однозначно потрапить до раю. Men 24 спробує разом з тобою розібратися, що ж відбувається!

Понтифік Папа Римський Франциск нещодавно поставив лайк під відвертим постом бразильської моделі Наталії Гаріботто. Це викликало чимало галасу не лише у мережі, а й у Ватикані. Читай на Men 24, що ж відбулося та чим може закінчитися ця незручна ситуація.

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З чого все почалося?

Якщо заглянути на інстаграм-сторінку Наталії Гаріботто, то ти зауважиш, що вона рясніє відвертими фотографіями. Тож надзвичайно несподівано було побачити, що одну зі світлин красуні вподобав сам Папа Римський Франциск. На світлині красуня зображена у шкільній формі, а публікація супроводжується текстом, що Наталія може дечого навчити. Тут можна фантазувати нескінченно!

І, можливо, публікація не набула б такої популярності, якби не вподобайка від Папи Римського. На її появу 13 листопада звернуло увагу Католицьке новинне агенство (CNA). Логічно, що наступного дня вона зникла, але ж скріншоти та відео не горять.

Що про ситуацію думають у Ватикані?

Логічно, що випадок у Ватикані не надто оцінили. CNA, з посиланням на власне джерело, повідомило, що ситуацію збираються розслідувати. Представник видання у бесіді з The Guardian зауважив, що Святий престол звернувся до керівництва Instagram за поясненням. Зауважимо, у Ватикані переконані, що сам Папа Римський до цієї ситуації аж ніяк не причетний!

Папа Римський не схожий на Дональда Трампа: він не сидить склавши руки, використовуючи свій телефон або комп'ютер, щоб писати у твіттері цілий день,

– зазначив редактор католицької газети La Croix Роберт Мікенс.

А що про це каже Наталія Гаріботто?

Дівчина, з притаманним їй почуттям гумору, пожартувала у мережі. На своїй сторінці у твіттері вона написала: "Принаймні, я потраплю в рай".

At least I'm going to heaven https://t.co/w3nMYWVR6T — Natalia Garibotto (@NataaGataa) November 13, 2020

Зауважимо, що торік дівчина розповіла, що пікантні фото в інстаграмі дозволили їй заробити 240 тисяч фунтів стерлінгів за рік (близько 9 мільйонів гривень за нинішнім курсом). Наталія не відразу ж стала успішною інстаграм-блогеркою. Вона отримала ступінь магістра з бізнес-законодавства та підприємництва в Університеті Маямі. Працювала у сфері керування нерухомістю. А пікантні фото, як запевняє Гаріботто, вона викладає не тому, що хоче похизуватися апетитними вигинами, а щоб "надихати" людей.

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Ну що ж, нам залишається лише спостерігати, чим же закінчиться епічна історія з Папою Римським і бразильською моделлю Наталією Гаріботто. Підозрюємо, що далі буде веселіше!