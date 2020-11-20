Вот уже неделю в сети активно обсуждают выходку Папы Римского Франциска. Он поставил лайк под постом бразильской модели Натальи Гариботто. Ситуация набирает новые обороты: в Ватикане начали расследование, а сама красавица порадовалась, что однозначно попадет в рай. Men 24 попытается вместе с тобой разобраться, что же происходит!

Понтифик Папа Римский Франциск недавно поставил лайк под откровенным постом бразильской модели Натальи Гариботто. Это вызвало много шума не только в сети, но и в Ватикане. Читай на Men 24 , что же произошло и чем может закончиться эта неловкая ситуация.

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С чего все началось?

Если заглянуть на инстаграм-страницу Натальи Гариботто, то ты заметишь, что она изобилует откровенными фотографиями. Поэтому чрезвычайно неожиданно было увидеть, что одну из фотографий красавицы лайкнул сам Папа Римский Франциск. На фотографии красавица изображена в школьной форме, а публикация сопровождается текстом, что Наталья может кое-чему научить. Здесь можно фантазировать бесконечно!

И, возможно, публикация не получила бы такой популярности, если бы не лайк от Папы Римского. На его появление 13 ноября обратило внимание Католическое новостное агентство (CNA). Логично, что на следующий день пометка исчезла, но скриншоты и видео не горят.

Что о ситуации думают в Ватикане?

Логично, что происшествие в Ватикане не слишком оценили. CNA со ссылкой на собственный источник, сообщило, что ситуацию собираются расследовать. Представитель издания в беседе с The Guardian заметил, что Святой престол обратился к руководству Instagram за объяснением. Заметим, в Ватикане убеждены, что сам Папа Римский к этой ситуации отнюдь не причастен!

Папа Римский не похож на Дональда Трампа: он не сидит сложа руки, используя свой телефон или компьютер, чтобы писать в твиттере целый день,

– отметил редактор католической газеты La Croix Роберт Микенс.

А что об этом говорит Наталья Гариботто?

Девушка, с присущим ей чувством юмора, пошутила в сети. На своей странице в твиттере она написала: "По крайней мере, я попаду в рай".

По крайней мере, я попаду в рай https://t.co/w3nMYWVR6T - Наталья Гариботто (ataNataaGataa) 13 ноября 2020 г.

Заметим, что в прошлом году девушка рассказала, что пикантные фото в инстаграме позволили ей заработать 240 000 фунтов стерлингов в год (около 9 миллионов гривен по нынешнему курсу). Наталья не сразу же стала успешной инстаграм-блогершей. Она получила степень магистра по бизнес-законодательству и предпринимательству в Университете Майами. Работала в сфере управления недвижимостью. А пикантные фото, как уверяет Гариботто, она выкладывает не потому, что хочет похвастаться аппетитными изгибами, а чтобы "вдохновлять" людей.

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