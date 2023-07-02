Липневий повний Місяць настане 3 липня, згідно з даними Військово-морської обсерваторії США. А 4 липня Місяць буде в перигеї, коли опиниться найближче до Землі.

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Липневий супермісяць: коли дивитися

Це означає, що повний Місяць здаватиметься трохи більшим та яскравішим за звичайний – щонайменше на 15% та 30% відповідно. Під час липневого супермісяця Місяць буде лише на відстані 361 934 кілометри від Землі – це відчутно ближче, порівняно з середньою відстанню, а це близько 382 900 кілометрів.

Також варто знати, що:

Повний Місяць – це коли супутник розташований на протилежному від Землі боці Сонця, а отже, повністю освітлений.

Час настання повні залежить від часового поясу, оскільки фаза Місяця залежить від положення Місяця, а не від положення спостерігача.

Орбіта Місяця навколо Землі не є ідеальним колом – через гравітаційний вплив нашої планети це радше овал. Тобто, на 27-денній орбіті Місяця є періоди, коли він перебуває ближче до Землі, а є періоди, коли далі.

Супермісяць же трапляється, коли Місяць одночасно перебуває у фазі повного місяця і в перигеї, найближчій до Землі точці своєї орбіти.



Супермісяць у небі / Фото The Oregonian

У 2023 буде ціла серія супермісяців

Супермісяць загалом (до слова, термін запропонував астроном Річард Нолле в 1979) – захоплююча подія для спостерігачів неба. А повний місяць липня 2023 буде ще цікавішим, оскільки відкриває сезон із чотирьох супермісяців поспіль.

Після липня наступний супермісяць зійде 1 серпня. Того дня відстань між Землею та її природним супутником становитиме 357 530 кілометрів.

Потім буде ще супермісяць 30 серпня (відстань буде 357 344 кілометри).

І далі фестиваль супермісяців завершиться 28 вересня (361 552 кілометри).

Наступний супермісяць настане аж 18 вересня 2024 року, ба й взагалі – у наступному році буде лише два супермісяці, другий побачимо 18 жовтня.