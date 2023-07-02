Июльская полная Луна наступит 3 июля, согласно данным Военно-морской обсерватории США. А 4 июля Луна будет в перигее, когда окажется ближе всего к Земле.

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Июльская суперлуна: когда смотреть

Это означает, что полная Луна будет казаться немного больше и ярче, чем обычная – как минимум на 15% и 30% соответственно. Во время июльской суперлуны Луна будет лишь на расстоянии 361 934 километра от Земли – это ощутимо ближе по сравнению со средним расстоянием, а это около 382 900 километров.

Также стоит знать, что:

Полная Луна – это когда спутник расположен на противоположной от Земли стороне Солнца, а значит, полностью освещен.

Время наступления полнолуния зависит от часового пояса, поскольку фаза Луны зависит от положения Луны, а не от положения наблюдателя.

Орбита Луны вокруг Земли не является идеальным кругом – из-за гравитационного влияния нашей планеты это скорее овал. То есть, на 27-дневной орбите Луны есть периоды, когда она находится ближе к Земле, а есть периоды, когда дальше.

Суперлуна же случается, когда Луна одновременно находится в фазе полнолуния и в перигее, ближайшей к Земле точке своей орбиты.



Суперлуна в небе / Фото The Oregonian

В 2023 году будет целая серия суперлун

Суперлуна в целом (к слову, термин предложил астроном Ричард Нолле в 1979) – увлекательное событие для наблюдателей неба. А полнолуние июля 2023 года будет еще интереснее, поскольку открывает сезон из четырех суперлун подряд.

После июля следующая суперлуна взойдет 1 августа. В тот день расстояние между Землей и ее естественным спутником составит 357 530 километров.

Затем будет еще суперлуна 30 августа (расстояние будет 357 344 километра).

И дальше фестиваль суперлун завершится 28 сентября (361 552 километра).

Следующая суперлуна наступит аж 18 сентября 2024 года, да и вообще – в следующем году будет всего две суперлуны, вторую увидим 18 октября.