"Викликати стриптизерку" давно не в тренді, але уявлення наші про такі вечірки все ще доволі архаїчні. А отже, друга половинка пари буде-таки турбуватися щодо того, що там може трапитися.

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А що ж там може трапитися? Експерти GQ Гелена Рекена (сексологиня й сімейна консультантка) та Ампаро Каландін (популярна психологиня в Іспанії) розповіли про це більше.

Чому старе уявлення про парубочі вечірки все ще живе в нашій уяві?

Раніше шлюб розглядали як обряд, після якого життя змінювалося, люди втрачали певну свободу. І ця концепція перенеслася й на влаштування вечірки, щоб відсвяткувати перехід від холостяцького життя до подружнього,

– пояснила Ампаро.

А проте насправді одруження не означає відмову від чогось – ні від особистого життя, ні від соціальних зв'язків.

Важливо розуміти: шлюб не вирок. Зараз ніхто не змусить тебе одружуватися з кимось, кого ти не хочеш. Це стосується і чоловіків, і жінок, підкреслює Гелена.

Парубоцька вечірка досі асоціюється з дещо архаїчними ідеями, але тренди вже змінюються / Фото freepik

То якою ж має бути парубоцька вечірка

Ідеї парубочого чи дівич-вечора досить схожі, хоча ми уявляємо більш відверті заходи, можливо, коли говоримо про чоловіків. З іншого боку, ринок ширший саме для жінок у цьому плані.

Що можна, а чого не можна робити на таких вечірках?

Все дуже просто. Ми можемо робити все, що вважаємо за потрібне, і не приховувати це ні від кого, бо це неправильно. Не можна проявляти неповагу або бути невірним комусь, якщо інша людина не знає про це,

– переконана Ампаро.

Гелена ж каже, що "драматизувати все" та "кликати стриптизерок" – це ліниво і передбачувано. Краще піти трохи далі.

Тому зауваж: парубоцька вечірка у наші дні – це можливість зібратися разом з коханими людьми, друзями або родиною, відсвяткувати важливий крок у житті. Це привід побудувати плани, відчути єдність і підтримку там, де не їх вистачає.

Що цікаво, експерти переконані, що саме змішані вечірки (а не традиційні чоловічі та жіночі окремі) будуть трендом. Адже "немає причин не робити цього".