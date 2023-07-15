Список "симптомів" або ознак токсичних стосунків

Такі небезпечні стосунки здатні набувати різних форм, і є види насильства, які не обов'язково залишають синці. Але від цього вони не стають менш шкідливими. На щастя, про все це почали говорити більше (хоча все ще багато чого залишається невисловленим, незрозумілим і нерозділеним).

Також цікаво Для чоловіків із характером: рецепт крутого коктейлю Bold Boy

Любовне бомбардування

Це форма психологічного та емоційного насильства, коли людина йде на все заради тебе, намагаючись маніпулювати тобою водночас. Є різні форми, та часто це надмірні лестощі та похвали, багато розмов про почуття до тебе, засипання непотрібними чи небажаними подарунками, ранні та інтенсивні розмови про спільне майбутнє. Тебе хочуть змусити повірити, що тебе дуже люблять, що ти сонце і зірки для іншої людини, що вона думає тільки про тебе і твоє щастя. Правда ж у тому, що це лише спосіб маніпулювати й не давати тобі помічати реальність.

Потреба в контролі

Це коли одна людина намагається контролювати кожен аспект життя іншої людини. Наприклад, що вона одягає, з ким дружить, що робить у соціальних мережах, чим заробляє на життя. Мета цього – ізолювати, керувати й домінувати, що робить людину вразливою і багато в чому залежною від партнера.



Токсичні стосунки можуть спіткати будь-кого, тож варто розуміти, що це таке / Фото drobotdean@freepik

Газлайтинг

Це тактика, спрямована на те, щоб грати зі свідомістю людини, переконуючи її, що те, у що вона вірить чи що відчуває, є неправильним, помилковим або перебільшеним. Фактично це форма психологічного насильства, коли людина змушує когось сумніватися у власному здоровому глузді, спогадах або сприйнятті реальності. Люди, які піддаються газлайтингу, можуть відчувати себе розгубленими, тривожними, невпевненими у собі.

Постійна боротьба

Сварки – це нормально і можуть бути навіть корисними. Але коли вони стають постійними, дуже жорстокими (фізично чи вербально), провокуються будь-чим і не мають на меті досягнення рішення, тоді вони стають токсичними й дуже небезпечними.

Ти завжди у всьому винен

Це коли людина не визнає своїх провин, помилок чи проблем і завжди знайде спосіб вивернути ситуацію в інший бік, звинувачуючи іншу людину у тому, що відбувається. Причому людина, яка зазнала такого насильства, може почати вірити, що дійсно спричинила насильство та що робить щось неправильно.

Образи та словесне насильство

Словесні образи також є насильством, оскільки вони спрямовані на те, щоб придушити, зламати або знищити самооцінку іншої людини, щоб залишити її без інструментів для самозахисту. У здорових стосунках немає місця образам, які мають на меті завдати якомога більшої шкоди в емоційному плані.



Червоні прапорці у стосунках – це те, про що слід дізнатися насамперед / Фото stefamerpik@freepik

Економічний контроль

Це ще одна форма насильства – для того, щоб зробити іншу людину залежною та ускладнити розрив стосунків. Це може проявлятися в тому, що хтось не приносить гроші для своєї сім'ї, рахує витрати й обмежує їх, або навіть підштовхує іншу людину до звільнення з роботи, щоб бути єдиним, хто має економічну владу.

Ревнощі

Ревнощі ніколи не є добрим знаком, оскільки вони походять від невпевненості, браку довіри й навіть бажання контролювати все, що робить партнер. Час від часу відчувати ревнощі – це нормально, але ненормально, коли через них ти почуваєш себе винним.

Публічне приниження

Іноді партнери, які чинять насильство, також зловживають цим публічно, щоб підтвердити те, що вони говорять і роблять, і переконати людину, що образи, контроль, критика і весь інший негатив є нормальними чи виправданим. Публічне приниження – це також зрада довіри, оскільки людина залучає сторонніх до обговорення інтимних або особистих ситуацій чи проблем.

Фізичне насильство