Список "симптомов" или признаков токсичных отношений

Такие опасные отношения способны принимать различные формы, и есть виды насилия, которые не обязательно оставляют синяки. Но от этого они не становятся менее вредными. К счастью, обо всем этом начали говорить больше (хотя все еще многое остается невысказанным, непонятным и неразделенным).

Также интересно Для мужчин с характером: рецепт крутого коктейля Bold Boy

Любовная бомбардировка

Это форма психологического и эмоционального насилия, когда человек идет на все ради тебя, пытаясь одновременно манипулировать тобой. Есть разные формы, но часто это чрезмерная лесть и похвала, много разговоров о чувствах к тебе, засыпание ненужными или нежелательными подарками, ранние и интенсивные разговоры об общем будущем. Тебя хотят заставить поверить, что тебя очень любят, что ты солнце и звезды для другого человека, что он думает только о тебе и твоем счастье. Правда же в том, что это лишь способ манипулировать и не давать тебе замечать реальность.

Потребность в контроле

Это когда один человек пытается контролировать каждый аспект жизни другого человека. К примеру, что он одевает, с кем дружит, что делает в социальных сетях, чем зарабатывает на жизнь. Цель этого – изолировать, управлять и доминировать, что делает человека уязвимым и во многом зависимым от партнера.



Токсичные отношения могут настигнуть кого угодно, поэтому следует понимать, что это такое / Фото drobotdean@freepik

Газлайтинг

Это тактика, направленная на то, чтобы играть с сознанием человека, убеждая его, что то, во что он верит или что чувствует, неправильно, ошибочно или преувеличено. Фактически это форма психологического насилия, когда человек заставляет кого-то сомневаться в собственном здравом смысле, воспоминаниях или восприятии реальности. Люди, поддающиеся газлайтингу, могут чувствовать себя растерянными, тревожными, неуверенными в себе.

Постоянная борьба

Ссоры – это нормально и могут быть даже полезны. Но когда они становятся постоянными, очень жестокими (физически или вербально), провоцируются чем угодно и не преследуют цель достижения решения, тогда они становятся токсичными и очень опасными.

Ты всегда во всем виноват

Это когда человек не признает своей вины, ошибки или проблемы и всегда найдет способ вывернуть ситуацию в другую сторону, обвиняя другого человека в происходящем. Причем человек, подвергшийся такому насилию, может начать верить, что действительно повлек за собой насилие и что делает что-то неправильно.

Обиды и словесное насилие

Словесные обиды также являются насилием, поскольку они направлены на то, чтобы подавить, сломать или уничтожить самооценку другого человека, чтобы оставить его без инструментов для самозащиты. В здоровых отношениях нет места обидам, которые имеют целью нанести как можно больший вред в эмоциональном плане.



Красные флажки в отношениях – это то, о чем следует узнать прежде всего / Фото stefamerpik@freepik

Экономический контроль

Это еще одна форма насилия – для того, чтобы сделать другого человека зависимым и усложнить разрыв отношений. Это может проявляться в том, что кто-то не приносит деньги для своей семьи, считает расходы и ограничивает их или даже подталкивает другого человека к увольнению с работы, чтобы быть единственным, кто имеет экономическую власть.

Ревность

Ревность никогда не является хорошим знаком, поскольку она происходит от неуверенности, нехватки доверия и даже желания контролировать все, что делает партнер. Время от времени чувствовать ревность – это нормально, но ненормально, когда из-за нее ты чувствуешь себя виноватым.

Публичное унижение

Иногда партнеры, совершающие насилие, также злоупотребляют этим публично, чтобы подтвердить то, что они говорят и делают, и убедить человека, что обиды, контроль, критика и весь остальной негатив нормальны или оправданны. Публичное унижение – это также предательство доверия, поскольку человек привлекает посторонних к обсуждению интимных или личных ситуаций или проблем.

Физическое насилие