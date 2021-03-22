Видовище не для слабкодухих: пауерліфтер зійшовся на боксерському рингу з олімпійським гімнастом

Часто спортсмени кидають собі божевільні виклики, які викликають подив. Але є й такі челенджі, коли просто боляче дивитися. От нещодавно пауерліфтер Едді Голл вирішив зійтися на боксерському рингу з олімпійським гімнастом Найлом Вілсоном. Вкотре наголошуємо, що це видовище не для слабкодухих.

Якщо тебе хлопці на районі не називають "Горою", то ти точно не захотів би потрапити на один ринг з Едді Голлом. Пауерліфтер показав усю свою силу. А зробив він це за допомогою олімпійського чемпіона з гімнастики Найла Вілсона.

Це цікаво Олімпійський бігун кинув виклик бодибілдеру: хто з них пройде випробування фітнесом – відео

На рингу, щоб ти розумів, зійшлися 190-сантиметровий силач і 170-сантиметровий крихітний хлопчина. Найл Вілсон буквально пропонує себе в ролі мішені для удару в живіт від людини, яка одного разу зробила станову тягу 500 кілограмів. Звичайно ж, на олімпійцеві був додатковий захист. Але на це все одно боляче дивитися.

Ми наголошуємо на тому, що

такі випробування бажано виконувати під наглядом персонального тренера.

Це дозволить не нашкодити собі у бажанні виконати черговий божевільний челендж!

Едді Голла складно назвати маленьким хлопчиком:

Ролик починається з того, що Вілсон робить перший "постріл" в Голла. Звичайно ж, для нього це не удар, а погладжування. Після цього Голл пояснив Вілсону, чому майже не відреагував на удар олімпійця.

"Річ у тім, чувак, що я тренуюся. Я вишу на перекладині, і мій партнер по тренуваннях б'є мене у живіт. Очевидно, як ти бачиш, у мене також є величезна стіна з товстих м'язів", – підкреслює він, демонструючи свій прес.

Потім прийшов час вийти на ринг для короткого спарингу перед головною подією. Голл демонструє вражаючу спритність, розгойдування та зигзаги. Натомість Вілсон усіма силами намагається ударити суперника, але все безрезультатно. Нарешті прийшов час Вілсона зіткнутися зі своїм найстрашнішим жахіттям.

Голл починає з простого удару в груди, який відправляє Вілсона – навіть у захисті – на землю.

"Мій мозок вдарився об потилицю", – зізнається він.

Варте уваги Девід Бекхем показав, як тренує свій прес: спробуй виконати цю вправу і ти – відео

Усе, що відбувається далі на рингу, коментувати складно. Це видовище, яке демонструє грубу силу, дозволяє побачити, скільки сили спортсмен такого зросту, як Голл прикладає для кожного удару.

"Якщо боксер-важкоатлет вдарить тебе, він цього не зробить. У мене достатньо ваги для цього", – говорить Голл, додаючи, що навіть боксери-важковаговики, такі як Тайсон Ф'юрі, мають тенденцію битися з суперниками вагою близько 115 кілограмів.

Дивися відео спарингу Еллі Голла та Найла Вілсона:

Такого спарингу було достатньо, щоб налякати крихітного Вілсона до кінця дня, а може, і всього його життя.

"Побачимося... більше ніколи", – жартує Вілсон у кінці відео.

Тож, якщо тобі хтось колись запропонує зійтися на рингу з пауерліфтером – ніколи не погоджуйся. Якщо ж у тебе закрадеться сумнів, переглянь ролик ще раз!

Читай також Достатньо всього 11 хвилин на день, щоб підтримувати своє тіло у формі: комплекс вправ