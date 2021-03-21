Легенда футболу Девід Бекхем запам'ятався нам усім майстерним володінням м'ячем, його почуттям моди, а також стильними татуюваннями. Не меншої поваги заслуговує ідеальне тіло колишнього футболіста. Над ним він, до слова, продовжує працювати й досі. Дивися, як Девід Бекхем качає прес. Ця вправа тобі сподобається.

На днях 45-річний Девід Бекхем поділився своїм поглядом на один зі своїх прийомів, які дозволяють зберегти статуру та бути підтягнутим. У короткому ролику зірка футболу тренується у порожньому залі. Він використовує платформу на колесах, щоб працювати над своїм пресом.

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"Просто легке тренування для початку дня", – написав під постом Бекхем.

І хоч ця вправа може здаватися тобі надто легкою, у ній є багато техніки та користі не лише для преса. Якщо виконувати її правильно, можна буквально "підпалити своє ядро".

Дивися на відео, як Девід Бекхем качає прес:

Фітнес-тренер Джефф Кавальєр раніше на своєму інстаграмі показав, як правильно виконувати цю вправу. Але він використовує ролик для преса. Сам тренер називає цю вправу однією з найкращих і найбільш недооцінених, яку ти можеш виконати в домашніх умовах.

На відео Джефф Кавальєр показує, як качати прес за допомогою ролика:

У тебе може не бути такого крутого гаджета як у Девіда Бекхема, можеш використати інший інвентар. Наприклад, штангу з заокругленими пластинами, рушник або швабру. Усе геніальне просто!

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