У нас гарні новини для любителів фітнесу, яким завжди катастрофічно не вистачає часу. Одне з досліджень показало, що достатньо витрачати усього 11 хвилин на вправи з власною вагою, щоб підтримувати своє тіло у формі. Розповідаємо, що саме потрібно робити, щоб результати тішили тебе.

Тож, якщо тобі завжди хронічно не вистачає часу, – виконуй ці вправи. Вони не лише не вимагають походу до спортзалу, а й допоможуть тобі підтримувати своє тіло у формі.

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Команда дослідників з Університету МакМастер у Гамільтоні та Mayo Clinic у Рочестері виявила, що 11 хвилин тренувань на день позитивно вплинуть на тебе та твоє тіло. Результатами своїх спостережень вони поділилися у Міжнародному журналі вправ науки.



За допомогою цих вправ можна підтримувати своє тіло у формі / Фото Unsplash

У випробуванні науковців взяли участь 20 здорових чоловіків і жінок, які були дещо не у формі. Учені виміряли їхню фізичну форму, силу ніг і силу хвата. Одна половина розпочала програму, тренуючись тричі на тиждень, а друга половина продовжували жити своїм звичним життям.

Кожного учасника змусили "кинути виклик" собі, виконавши якомога більше повторень за кожну хвилину. Сама ж програма складається з 11 вправ, яким потрібно присвячувати по 60 секунд.

Комплекс вправ на 11 хвилин

1 хвилина легких стрибків для розминки

1 хвилина берпі (без відтискань)

1 хвилина ходьби на місці

1 хвилина бігу на місці з високим підйомом колін

1 хвилина ходьби на місці

1 хвилина стрибків зі спліт-присядом (початок і кінець у положенні випаду з чергуванням того, яка нога приземляється вперед)

1 хвилина ходьби на місці

1 хвилина бігу на місці з високим підйомом колін

1 хвилина ходьби на місці

1 хвилина стрибків у присяді

1 хвилина ходьби на місці, щоб охолонути

Через 6 тижнів група, яка виконувала ці вправи, покращила свою витривалість на 7%.



Ці вправи можна виконувати, коли нема можливості піти у зал / Фото Unsplash

"Було приємно бачити, що наші очікування підтвердилися", – наголосив Мартін Гібала, професор кінезіології Університету МакМастера.

Для нього переваги цього тренування "здавалися очевидними", але тепер є докази того, що короткі тренування можуть стати частиною розумного тренування.

Тож ти можеш спробувати виконувати ці вправи кілька разів на тиждень, щоб підтримувати своє тіло у формі. Збережи їх собі на майбутнє, адже хтозна, коли нас знову усіх закриють на черговий локдаун.

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