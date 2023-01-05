Але не хвилюйся – звісно, не один ти такий. Достатньо зазирнути у спільноту DeadBedrooms ("Мертві спальні") на Reddit, де сотні тисяч людей спілкуються про відсутність сексу у своїх стосунках та діляться проблемами.
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Ніщо в цьому світі не є певним, окрім смерті, податків і неминучого періоду відсутності сексу, який залишає тебе розчарованим, збентеженим і неймовірно збудженим.
Чому можна не займатися сексом просто зараз і як відродити іскру
Причин цьому безліч, і кожна є унікальною для тієї чи іншої людини або пари. Та далеко не всі з них обов’язково означають, що твої стосунки (або, якщо таких поки немає, твої перспективи зустрічатися) приречені. Час без сексу – це абсолютно нормально загалом. Але важливо з’ясувати, що привело тебе до такого. І пошукати альтернативи.
Секс – одне із важливих питань у стосунках, які слід проговорювати / Фото unsplash
"Чому у мене зараз немає сексу"
Існує багато логічних причин. Це може бути пов’язано з відсутністю відповідних партнерів, відновленням після розриву, періодом розчарування у знайомствах після знайомства із додатками для знайомств.
- Відсутність сексу у стосунках може бути пов’язана з різним графіком партнерів, проживанням далеко один від одного або браком часу на усамітнення через зайнятість роботою чи дітьми. Хронічний стрес, захворювання, серйозні життєві події або навіть труднощі спілкування у стосунках можуть вплинути на твоє лібідо.
- Початкова пристрасть і бажання з етапу медового місяця згодом у природний спосіб вщухають. Коктейль гормонів, як-от дофамін, окситоцин, серотонін і норадреналін, вичерпується. А у світі поліаморії та консенсусної немоногамії це яскравіше помітно.
Та якою б не була причина, емоційні проблеми кожному відіб'ються на почуттях самооцінки й сексуального бажання.
"Як поговорити про це у парі"
Згадка про те, чому ти не хочеш (або хочеш) займатися сексом, може налякати другу половинку у парі. Особливо якщо ти не впевнений, чи є за цим глибша причина. А отже – варто врахувати те, що вас оточує.
- Почни розмову в нейтральному місці, де ви обоє почуваєтеся розслабленими. Наприклад, під час вечері, перегляду телепрограм або навіть спільної прогулянки.
- Що стосується змісту розмови, то важливо не озвучувати звинувачень і припущень. Краще розповідай, як себе почуваєш і наскільки тобі не вистачає близькості.
- Запитай половинку, що вона відчуває і чого хоче. І переконайся, що ти справді слухаєш її відповіді. Співпереживай її почуттям, навіть якщо не погоджуєшся з ними.
"Як відновити свою сексуальну іскру"
Після важкої розмови, можливо, час подумати й про те, як відновити сексуальну іскру, але щоб це не було незручно і вимушено. Найпростішим способом буде повернення до початку – заплануйте "перше" побачення, показуйте прихильність один одному, знову тримайтеся за руки, надсилайте кокетливі повідомлення тощо.
Якщо ви працюєте в різний час або один із вас багато подорожує, можливо, варто призначати час для інтимної близькості. Це не обов’язково має бути сексуальний розклад, але – виділений час для якісного проведення часу разом (що, природно, може призвести до сексу).
До відновлення сексуальної активності ведуть різні шляхи, іноді й парадоксальні / Фото unsplash
Є й парадоксально зворотний шлях. Ключовим елементом у відновленні сексуального бажання у стосунках іноді є створення певної дистанції у парі. Це може початися з плекання власних інтересів і пристрастей, щоб переконатися, що ти не живеш у кишені (чи під каблуком) своєї половинки. Тож знову почни робити те, що тебе захоплює – гуляй з друзями чи займися тим хобі, яким завжди хотів.
Також період відсутності сексу може бути гарним часом для вивчення нових іграшок, нових технік мастурбації, відвідування курсів із підвищення сексуальності. Ідеальний момент для роботи над собою. Заодно запитай у самого себе, чому ти зараз не зацікавлений у сексі. Знайди час, щоб попрацювати зі своїм психічним чи фізичним здоров’ям або подолати будь-який значний стрес у своєму житті.
Якщо ти почуватимешся легше й щасливіше, твоє сексуальне життя також піде в гору.