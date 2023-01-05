Але не хвилюйся – звісно, не один ти такий. Достатньо зазирнути у спільноту DeadBedrooms ("Мертві спальні") на Reddit, де сотні тисяч людей спілкуються про відсутність сексу у своїх стосунках та діляться проблемами.

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Ніщо в цьому світі не є певним, окрім смерті, податків і неминучого періоду відсутності сексу, який залишає тебе розчарованим, збентеженим і неймовірно збудженим.

Чому можна не займатися сексом просто зараз і як відродити іскру

Причин цьому безліч, і кожна є унікальною для тієї чи іншої людини або пари. Та далеко не всі з них обов’язково означають, що твої стосунки (або, якщо таких поки немає, твої перспективи зустрічатися) приречені. Час без сексу – це абсолютно нормально загалом. Але важливо з’ясувати, що привело тебе до такого. І пошукати альтернативи.



Секс – одне із важливих питань у стосунках, які слід проговорювати / Фото unsplash

"Чому у мене зараз немає сексу"

Існує багато логічних причин. Це може бути пов’язано з відсутністю відповідних партнерів, відновленням після розриву, періодом розчарування у знайомствах після знайомства із додатками для знайомств.

Відсутність сексу у стосунках може бути пов’язана з різним графіком партнерів, проживанням далеко один від одного або браком часу на усамітнення через зайнятість роботою чи дітьми. Хронічний стрес, захворювання, серйозні життєві події або навіть труднощі спілкування у стосунках можуть вплинути на твоє лібідо.

Початкова пристрасть і бажання з етапу медового місяця згодом у природний спосіб вщухають. Коктейль гормонів, як-от дофамін, окситоцин, серотонін і норадреналін, вичерпується. А у світі поліаморії та консенсусної немоногамії це яскравіше помітно.

Та якою б не була причина, емоційні проблеми кожному відіб'ються на почуттях самооцінки й сексуального бажання.

"Як поговорити про це у парі"

Згадка про те, чому ти не хочеш (або хочеш) займатися сексом, може налякати другу половинку у парі. Особливо якщо ти не впевнений, чи є за цим глибша причина. А отже – варто врахувати те, що вас оточує.

Почни розмову в нейтральному місці, де ви обоє почуваєтеся розслабленими. Наприклад, під час вечері, перегляду телепрограм або навіть спільної прогулянки.

Що стосується змісту розмови, то важливо не озвучувати звинувачень і припущень. Краще розповідай, як себе почуваєш і наскільки тобі не вистачає близькості.

Запитай половинку, що вона відчуває і чого хоче. І переконайся, що ти справді слухаєш її відповіді. Співпереживай її почуттям, навіть якщо не погоджуєшся з ними.

"Як відновити свою сексуальну іскру"

Після важкої розмови, можливо, час подумати й про те, як відновити сексуальну іскру, але щоб це не було незручно і вимушено. Найпростішим способом буде повернення до початку – заплануйте "перше" побачення, показуйте прихильність один одному, знову тримайтеся за руки, надсилайте кокетливі повідомлення тощо.

Якщо ви працюєте в різний час або один із вас багато подорожує, можливо, варто призначати час для інтимної близькості. Це не обов’язково має бути сексуальний розклад, але – виділений час для якісного проведення часу разом (що, природно, може призвести до сексу).



До відновлення сексуальної активності ведуть різні шляхи, іноді й парадоксальні / Фото unsplash

Є й парадоксально зворотний шлях. Ключовим елементом у відновленні сексуального бажання у стосунках іноді є створення певної дистанції у парі. Це може початися з плекання власних інтересів і пристрастей, щоб переконатися, що ти не живеш у кишені (чи під каблуком) своєї половинки. Тож знову почни робити те, що тебе захоплює – гуляй з друзями чи займися тим хобі, яким завжди хотів.

Важливо! Який би шлях ти не обрав, обов'язково слід пам’ятати, що твоє перше і головне кохання – це ти сам. Так, це натяк на мастурбацію, яка завжди є чудовим способом знову розпалити вогонь сексу. Але мовиться не тільки про те, що треба час від часу до себе "торкатися", а більше про те, щоб ставитися до себе так, як ти хочеш, щоб до тебе ставилися у парі.

Також період відсутності сексу може бути гарним часом для вивчення нових іграшок, нових технік мастурбації, відвідування курсів із підвищення сексуальності. Ідеальний момент для роботи над собою. Заодно запитай у самого себе, чому ти зараз не зацікавлений у сексі. Знайди час, щоб попрацювати зі своїм психічним чи фізичним здоров’ям або подолати будь-який значний стрес у своєму житті.

Якщо ти почуватимешся легше й щасливіше, твоє сексуальне життя також піде в гору.