Но не волнуйся – конечно, не один ты такой. Достаточно заглянуть в сообщество DeadBedrooms ("Мертвые спальни") на Reddit, где сотни тысяч людей общаются об отсутствии секса в своих отношениях и делятся проблемами.

Также интересно Патриотические шоты и премиальная водка: Nemiroff подают в одном из самых известных баров мира

Ничто в этом мире не определенно, кроме смерти, налогов и неизбежного периода отсутствия секса, который оставляет тебя разочарованным, смущенным и невероятно возбужденным.

Почему можно не заниматься сексом прямо сейчас и как возродить искру

Причин этому множество, и каждая уникальна для того или иного человека или пары. Но далеко не все из них обязательно означают, что твои отношения (или если таких пока нет, твои перспективы встречаться) обречены. Время без секса – это абсолютно нормально. Но важно выяснить, что привело тебя к такому. И поискать альтернативы.



Секс – один из важных вопросов в отношениях, которые следует проговаривать / Фото unsplash

"Почему у меня сейчас нет секса"

Есть много логических причин. Это может быть связано с отсутствием соответствующих партнеров, восстановлением после разрыва, периодом разочарования в знакомствах после знакомства с приложениями для знакомств.

Отсутствие секса в отношениях может быть связано с разным графиком партнеров, проживанием далеко друг от друга или нехваткой времени на уединение из-за занятости работой или детьми. Хронический стресс, заболевания, серьезные жизненные события или даже трудность общения в отношениях может повлиять на твое либидо.

Начальная страсть и желание с этапа медового месяца впоследствии естественным образом утихают. Коктейль гормонов, таких как дофамин, окситоцин, серотонин и норадреналин, иссякает. А в мире полиамории и консенсусной немоногамии это четче заметно.

Но какова бы ни была причина, эмоциональные проблемы каждому отразятся на чувствах самооценки и сексуального желания.

"Как поговорить об этом в паре"

Упоминание о том, почему ты не хочешь (или хочешь) заниматься сексом, может испугать вторую половинку в паре. Особенно если ты не уверен, есть ли за этим более глубокая причина. А значит – стоит учесть то, что вас окружает.

Начни разговор в нейтральном месте, где вы оба чувствуете себя расслабленными. К примеру, во время ужина, просмотра телепрограмм или даже совместной прогулки.

Что касается содержания разговора, то важно не озвучивать обвинений и предположений. Лучше рассказывай, как чувствуешь себя и насколько тебе не хватает близости.

Спроси половинку, что она чувствует и чего хочет. И убедись, что ты действительно слушаешь ее ответы. Сопереживай ее чувствам, даже если не соглашаешься с ними.

"Как восстановить свою сексуальную искру"

После тяжелого разговора, возможно, пора подумать и о том, как восстановить сексуальную искру, но чтобы это не было неудобно и вынужденно. Самым простым способом будет возвращение к началу – запланируйте "первое" свидание, показывайте расположение друг к другу, снова держитесь за руки, присылайте кокетливые сообщения и так далее.

Если вы работаете в разное время или один из вас много путешествует, возможно стоит назначать время для интимной близости. Это не обязательно должно быть сексуальное расписание, но – выделенное время для качественного времяпровождения вместе (что, естественно, может привести к сексу).



К возобновлению сексуальной активности ведут разные пути, иногда и парадоксальные / Фото unsplash

Есть и парадоксально обратный путь. Ключевым элементом в восстановлении сексуального желания в отношениях иногда является создание определенной дистанции в паре. Это может начаться с взращивания собственных интересов и пристрастий, чтобы убедиться, что ты не живешь в кармане (или под каблуком) своей половинки. Так что снова начни делать то, что тебя увлекает – гуляй с друзьями или займись тем хобби, которым всегда хотел.

Важно! Какой бы путь ты ни выбрал, обязательно нужно помнить, что твоя первая и главная любовь – это ты сам. Да, это намек на мастурбацию, которая всегда является прекрасным способом снова разжечь огонь секса. Но речь не только о том, что нужно время от времени к себе "прикасаться", а больше о том, чтобы относиться к себе так, как ты хочешь, чтобы к тебе относились в паре.

Также период отсутствия секса может быть хорошим временем для изучения новых игрушек, новых техник мастурбации, посещения курсов по повышению сексуальности. Идеальный момент для работы над собой. Заодно спроси самого себя, почему ты сейчас не заинтересован в сексе. Найди время, чтобы поработать со своим психическим или физическим здоровьем или побороть любой значительный стресс в своей жизни.

Если ты будешь чувствовать себя легче и счастливее, твоя сексуальная жизнь тоже пойдет в гору.