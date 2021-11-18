Перевір свою стійкість: зірка UFC кинув кожному непростий 30-секундний виклик

Зірка UFC Жорж Сен-П'єр покинув професійний файтинг ще у 2019 році. Боєць, який став актором, нещодавно відсвяткував своє 40-річчя, а також розповів секрети трансформації тіла. А ще він регулярно кидає виклики своїм підписникам. Цього разу – один із них.

Сен-П'єр став відомим тим, що публікує фітнес-завдання у соціальних мережах. Цього разу ми пропонуємо тобі перевірити себе та спробувати впоратися з 30-секундним викликом. Тобі сподобається!

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30-секундний виклик, з яким впорається не кожен

У своєму останньому відео Сен-П'єр демонструє свою розірвану статуру, виконуючи та пояснюючи 30-секундну вправу. Для її виконання потрібно встати на пальчики та бути у цьому положенні пів хвилини. Це, здавалося б, просте завдання, але воно неабияк працює над твоїми ікрами, а також перевіряє рівновагу.

Дивися на відео, як виконувати виклик від Сен-П'єра:

Спробуйте зафіксувати точку перед собою й утримуйте себе у цьому положенні. Розслабтеся, спробуйте очистити свій розум... Не будьте надто напруженими, коли робите це, просто дихайте,

– каже Сен-П'єр.

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Це випробування може стати частиною твоє роботи над м'язами ніг. А особливість його полягає в тому, що тобі потрібна лише власна вага. Тож ти можеш сміливо використовувати ці 30-секундні підходи, щоб зробити свої ноги фактурнішими та сильнішими.